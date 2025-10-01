Keresztszállítás és keresztállítás Martinkán – Görögkatolikus édesapák különleges zarándoklata

Vannak pillanatok az ember életében, amikor nem szabad szégyellni, hogy elérzékenyülünk. Egy ilyen momentumot élhettünk át szeptember utolsó hétvégéjén, amikor az apák zarándoklatának résztvevői keresztállítással fejezték ki összetartozásukat.

Sok időt és előkészületet igényelt a feszület elkészítése: miután a Nyírerdő Zrt. engedélyét is megszerezték, a kereszt helyét kiásták, betonoztak, alapoztak, burkoltak… igazi férfimunka volt. A burkolás különlegessége, hogy a téglákat a debreceni Attila téri főszékesegyház felújításáról hozták, a körülbelül százéves tégladarabok most a Hajdúsámsonhoz tartozó Martinkán folytatják útjukat Isten dicsőségére. Az édesapák önerőből, a kétkezi feladatokban egymást segítve haladtak előre céljuk megvalósításában. Az eredmény pedig magáért beszél…

Az édesapák együtt vitték Krisztus testét

A csapókerti templomtól indult idén is a zarándoklat. Martinkán minden évben meg szoktak állni az édesapák: a Sámsoni és Debreceni út kereszteződésében pihennek meg az első 10 kilométer után, imádkoznak, reggeliznek. Most sem volt ez másként. Az évek alatt fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy milyen nagyszerű lenne keresztet állítani erre a helyre.

Miután mindent alaposan előkészítettek, nem volt más hátra, mint Krisztus testét a keresztig vinni a Csapókertből Martinkáig. Lélekben talán ez sokkal nehezebb feladat volt, mint betonozni vagy éppen burkolni. Az első megállóig egymásnak átadva vitték a korpuszt a résztvevők: úgymond Krisztus lábába kapaszkodva, imádkozva haladtak az apák.

„A kereszt állításával sokunk évtizedes vágya teljesült” – fogalmazott a feszület tövében Seszták István. „Az ilyen alkalmakon keresztül hív meg minket az Isten arra, hogy valamivel jobban megismerjük a fölfoghatatlant. Azt szeretnénk, ha ez a kereszt tanítana minket, és hogy elvezessen az Isten felfoghatatlan és megismerhetetlen világába.”

Teológus Szent János, aki nem félt elkísérni Krisztust

Meghatódva idézte fel a főhelynök: Szent Jánosnak megadatott az, hogy találkozzon Krisztussal, és ebben a találkozásban rejlett az ő ereje, szentsége, az ő tudása az Istenről. Szent János ott állt a kereszt tövében és a többi tanítványtól eltérően nem félt Krisztust az utolsó földi mozzanatáig is elkísérni. Majd János első leveléből idézett: „Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját, mert ahogyan ő, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket.”

A főhelynök úgy fogalmazott: igazán akkor fogjuk az Istent a kereszt tövében megismerni, hogyha szeretet lakik bennünk. Mint fogalmazott: ez a zarándoklat évről évre arról szól, hogy átéljük ezt a szeretetet. Az Isten szeretete hív el mindannyiunkat zarándokolni. Aki erre jár, rátekintve erre a keresztre átgondolhatja, hogy Ő, aki vállalta értünk a keresztet, ezzel is megmutatta az Ő igazi szeretetét. „Legyünk bátor tanúságtevői annak – akár ezzel a keresztállítással – de még inkább életünkkel, hogy az Isten szeretete lakik bennünk” – emelte ki Seszták István.

A mi megváltásunkat hirdeti

Nagy megtiszteltetésnek nevezte Nagy Igor, a Nyírerdő Zrt. hajdúhadházi igazgatóságának vezetője, hogy befogadhatták Krisztus keresztjét. Mint mondta: „Ha felpillantunk rá, tudhatjuk, hogy nem az Ő halálát, hanem a mi megváltásunkat hirdeti.”

„A mai világban nagy szükség van a szeretetre: Jézus mindig is a szeretetet képviselte az emberek szívében. Aki Jézust szereti, annak a lelkében mindig ott van a szeretet. Ez a kereszt legyen példakép Hajdúsámsonban: az összetartozás, szeretet jelképeként” – mondta Dandé Lászlóné alpolgármester.

Hála és köszönet az édesapáknak

Terdik János pasztorális helynöknek nehéz feladata volt, hiszen szerette volna összefoglalni, kiknek köszönhető, hogy a résztvevők régi vágya, terve megvalósult. Évek óta szervezi az apák zarándoklatát, minden évben sokan csatlakoznak hozzá, így szinte mindenkit név szerint megemlíthetett volna. Ám a teljesség igénye nélkül nagy köszönet illeti: Czirják Lászlót a kőművesmunkáért, Bíró Albert asztalosmestert, Kádár Lászlót a faanyagért, Nagy Ferenc lakatosmestert, Both Tibor ötletgazdát, aki vállalta a folyamatos gondozást, Szabó Mihály bácsit, aki szintén vállalta a kereszt környezetének gondozását, Leiter Lászlót az önzetlen segítségért, illetve minden zarándoknak jár a köszönet, aki hozzájárult a munkákhoz.

Szívből ajánljuk a vándoroknak, zarándokoknak, akik Martinka felé veszik az irányt, hogy látogassanak el ebbe a kereszteződésbe. Imádkozzanak a kereszt tövében ezekért az apákért, akik méltóképpen kifejezték összetartozásukat.

Forrás: BSZI/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír