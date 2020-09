Keresztút az erdélyi Bekecs-tetőn: Építsük magunkban az áldozatvállalás lelkületét

A meredek hegyoldalban megépített kálvária állomásait közel három méter magas fakeresztek jelzik. A keresztekre a kínszenvedés különböző állomásait megjelenítő kerámiaképek kerültek, amelyeket Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébános ajánlott fel erre a célra.

A keresztút kialakítása – akárcsak tíz évvel ezelőtt a bekecsi kápolna megépülése is – az összefogás eredménye: különböző vallási felekezetek, önkormányzatok, környékbeli vállalkozók és lelkes magánemberek fogtak össze a megvalósításához.

Szentbeszédében Oláh Dénes kiemelte, hogy mint minden épített keresztút, úgy ez a bekecsi kálvária is akkor tölti be szerepét, hogyha imádság által nagyon sokan járják. Amikor keresztutat járunk, Jézus szenvedése minket is arra indít, hogy vállaljunk áldozatot másokért, építsük magunkban az áldozatvállalás lelkületét.

Péter Ferenc megyei tanácselnök és Kacsó Antal polgármester szerint egy olyan közösség álmodta meg ezt a helyet, amelyik hisz és imádkozik, tervez és épít; és mindezt kitartással és töretlen hittel teszi.

Lukács János nyárádselyei plébános kifejezte a környékbeliek óhaját: hogy a bekecsi kápolnát és az új keresztutat minél gyakrabban használják a jövőben misék és istentiszteletek, elmélkedések és egyházi szertartások céljából. Imádkozó emberek töltsék be a helyet, és így alakuljon igazi zarándokhellyé a Bekecs-tető.

Forrás: Molnár Izabella/Romkat.ro

Fotó: Major Beáta

