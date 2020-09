Keresztutat és haranglábat áldottak meg Bárna festői dombján

A szentmise homíliájában Marton Zsolt arról beszélt, hogy Jézus egy tanító sétán fölteszi a kérdést a tanítványainak: Kinek tartják az emberek az emberfiát? Ez olyan, mintha mi megkérdeznénk, mi a közvélemény Jézusról, mit írnak az újságok, mi van az interneten. A tanítványok jól vizsgáztak, amikor beszámoltak, hogy mennyire sok mindent mondanak az emberek: Keresztelő János támadt fel, vagy valamelyik próféta... Jézus zseniális pedagógusként megkérdezi mindezt tőlük, de rávilágít arra, hogy nem ez a legfontosabb; s ekkor jön a fő vizsgakérdés: Ti kinek tartotok engem?

Marton Zsolt, miután a történelem több Jézus-értelmezéséről is szólt, rámutatott, Jézus Krisztust azért küldte a mennyei Atya, hogy megmutassa, ő nem egy olyan Isten, akitől rettegni kell. Jézus nemcsak a mennyei Atya szeretetéről beszélt, hanem arról is, hogy eljön a Szentlélek, aki az Egyházban élni és működni fog – tette hozzá. Mindannyiunknak, nemcsak a bérmálkozóknak, fontos megkérdeznünk: kicsoda is nekünk Jézus Krisztus – hangsúlyozta a főpásztor.

A szentmisét követően került sor a templommal szemközti dombon lévő harangláb és keresztút megáldására.

Több mint fél év munkájával készült el a harangláb és a keresztút, amelyek az összefogást, együtt munkálkodást szimbolizálják – mondta el a Váci Egyházmegyei Katolikus Televíziónak Bieber József plébániai kormányzó. A haranglábat bárnai fafaragó készítette helyi alapanyagból, a harangban pedig a múlt és a jelen ér össze: nyelve a falu egyik templomából származik, amelyet a világháború idején rekvirált harangból mentettek meg, a harangszoknyát pedig egy közeli településen öntötték.

Bárna völgyek között húzódó ezerfős zsáktelepülés. Oravecz Roland polgármester szerint a helyieknek nincs is más választásuk, mint összetartani. A tavaly augusztusban felavatott keresztet a bárnaiak és a palócok összetartozása jegyében készítették. A kereszt „kiteljesítéseképpen” hozták létre a keresztutat és a haranglábat a hozzá tartozó haranggal – az így létrejött emlékhellyel az 1920-as trianoni tragédiának kívántak maradandó emléket állítani.

Az ünnepi eseményt a 4 Kő Kulturális Egyesület trianoni műsora zárta.

