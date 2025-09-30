Késő ókori keresztény templom maradványait fedezték fel Egyiptomban

Egyiptomi feltárás a zarándokút mentén

Az Antiquity folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Mariut-tó (Maryūṭ, Mariout) déli partján, az ókori Marea városában folytatott ásatások során egy kivételesen jól megőrzött keresztény templom maradványaira bukkantak. A Varsói Egyetem Régészeti Karához tartozó Lengyel Mediterrán Régészeti Központ 2021 és 2024 között végezte a feltárást. A város az Abu Menában álló Szent Menasz-kegyhelyre vezető zarándokút egyik fontos állomása volt.

Az épület szerkezete és díszítése

A kutatók egy L alakú, 10×27 méteres templomot tártak fel, amelyet mészkőtömbök alapjára emeltek. A falakat faragott mészkőből építették, mészhabarccsal rögzítették, majd gipszvakolattal fedték be. A padlók kőből készültek, néhol opus sectile technikával, intarziás motívumokkal díszítve. (Az opus sectile technikával nagyobb, szabálytalan vagy geometrikus formára vágott kő-, márvány- vagy üveglapokból készült a mozaik, amely festményszerűbb hatást kelt – a szerk.) A sarkokat félköríves támpillérek erősítették. A rétegek alatt korábbi építési fázisok nyomai is előkerültek.

A templom nem önálló épületként, hanem egy nagyobb komplexum részeként állt, amelyhez keresztelőkápolna is tartozott. A későbbi időszakokban újabb helyiségeket építettek hozzá, más helyiségeket átalakítottak. Ez arra utal, hogy a közösség igyekezett alkalmazkodni a változó szükségletekhez. A falazat minősége és a padlók gazdag díszítése egyértelműen a zarándokút jelentőségét tükrözi.

A zarándokok szolgálatában

A kisebb településekhez hasonlóan feltételezhetően Marea is fontos állomás volt a fáradt utazók számára. A templom és a hozzá kapcsolódó helyiségek egyszerre szolgáltak imádság, keresztelés, szállás és közösségi találkozók helyszíneként.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatok szükségesek az épület teljes funkciójának és más közeli helyszínekkel való kapcsolatának megértéséhez. A felfedezett keresztény templom kulcsfontosságú forrás a késő ókori Egyiptom vallási gyakorlatának és az I. Justinianus (Kr. u. 527–565) idején elterjedt építési technikák tanulmányozásához.

Forrás és illusztráció: Múlt-kor történelmi magazin

Magyar Kurír