Készüljünk együtt adventre! – Koszorúkészítés az angyalföldi Szent Margit-plébániával

„Kívánom, hogy az otthoni adventikoszorú-készítés is a Jóistentől megáldott legyen! Készüljünk együtt adventre!” – lelkesít a videó felvezetőjében Monostori László plébániai kormányzó.

Miközben a videóban Pap Adrienn megmutatja a koszorú díszítésének csínját-bínját, adventi énekekkel hangolódhatunk a karácsony előtti várakozásra.

A négy gyertya nemcsak díszítőelem, hanem a várakozásunkat is szimbolizálja – mondja el Umhauser Ádám káplán, aki a gyertyák színének, azaz jelen esetben a köréjük font szalagok színének a jelentőségéről is beszél.

Monostori László atya arra is felhívja a figyelmet, hogy ez egy bűnbánati időszak, akárcsak a húsvét előtti nagyböjt. „Az lenne jó, ha karácsonyra a lelkünk is díszes lenne. Milyen jó lenne, ha a lelkünk is fel lenne díszítve jó cselekedetekkel, lemondásokkal, közös családi imádságokkal” – hangsúlyozza.

Adri beveti a ragasztópisztolyt, és a koszorúra rákerülnek a szép természetes díszítőelemek: különböző termések, bogyók, tobozok és szárított narancskarikák.

Laci atya arra kéri a videó nézőit, az adventi koszorú ne csak egy szép dísztárgy legyen az otthonokban, hanem minden este gyújtsák meg a megfelelő számú gyertyát, és egyedül vagy családban imádkozzanak a koszorú körül, mert igazán ez adja meg az adventi koszorú értelmét.

Forrás és videó: Angelus Communication

Fotó: Zuggó Zsolt

Magyar Kurír

(asz)