Készüljünk együtt a jubileumra! – Könyveink közelebb hozzák Önhöz Szent II. János Pál pápa személyét

Karol Wojtyłát 1978. október 16-án pápává választották. A „messziről jött” egyházfő személye azonnal felkeltette az emberek és a média figyelmét. Újságírók százai keresték fel szülőföldjét, készítettek interjúkat közeli munkatársaival, barátaival, volt diáktársaival, tanítványaival. A történelmi, életrajzi adatok mellett barátai, tanítványai szívesen idézték fel a pappal, az egyetemi professzorral, az érsekkel kapcsolatos személyes élményeiket, az apró történeteket, amelyek sokszor többet árulnak el egy emberről, mint a száraz életrajzi adatok. A Pap bácsi, kösd be a cipőmet! című kötetbe a legkedvesebb és legjellegzetesebb anekdotákból válogattunk.

Szent II. János Pál pápa soha nem írt önéletrajzot, de beszédeiben, írásaiban, interjúiban gyakran idézte fel életének fontosabb eseményeit. Ezekből a visszaemlékezésekből állított össze egységes kötetet Justyna Kiliańczy-Zięba, a krakkói Jagelló Egyetem adjunktusa. Az Önéletrajz című könyvhöz Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írt ajánlást, melyben többek között ezt írja: „A sokak által szeretett és ismert személyekről szívesen olvasunk olyan írásokat, amelyek még inkább betekintést adnak az életükbe, személyiségük sajátos vonásaiba. Azért hasznosak ezek az írások, mert saját személyiségünk formálásában is meghatározó szerepet játszanak. Sokan – legalább részben – követik ezeknek az embereknek az életpéldáját… Számos könyv jelent már meg II. János Pál pápáról, de biztosak vagyunk afelől, hogy ez az Önéletrajz is, amelyet most a kezében tart a Kedves Olvasó, gyorsan el fog fogyni a könyvesboltok polcairól. Különösen a szerkesztési módszere miatt érdekes ez a kötet, amely egy újfajta betekintést nyújt a szeretett pápa életébe. Az is sokatmondó, amikor valaki úgy mutat be valakit, ahogyan ő látja. Ennél azonban sokkal érdekesebb és megbízhatóbb az az írás, amelyet maga a főszereplő ír önmagáról. Valahol a kettő közötti úton van ez a kötet, amely olyan idézeteket gyűjt össze az adott személytől, amelyek az ő gondolataiba és ezáltal személyiségének vonásaiba is betekintést engednek.”

A Pap bácsi, kösd be a cipőmet! és a Szent II. János Pál pápa: Önéletrajz című kötetek megvásárolhatók az Új Ember webboltjában: bolt.ujember.hu.

Baranyai Béla/Magyar Kurír