Készüljünk együtt a NEK-re és a pápalátogatásra – A Szentatya legújabb könyve fél áron kapható

A könyvhöz Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt előszót. Az alábbiakban ezt adjuk közre.

Mindig nagy megtiszteltetés a pápa látogatása egy országban, miként számunkra is, amikor huszonöt év elteltével örömmel fogadhatjuk Szent Péter utódját újra Magyarországon. Még akkor is megtiszteltetésnek érezzük ezt nemzetünk számára, ha tudjuk, hogy valójában az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus adja az alkalmat a pápalátogatásra. Magát a nemzetközi eseményt is kiemeltté teszi az ő jelenléte, hiszen csak nagyon ritkán fordul elő, hogy a pápa személyesen vesz részt egy ilyen rendezvényen.

Minden bizonnyal annak az Egyház megújítását célzó pápai szándéknak is a megnyilvánulása ez, amely a Szentatyát eddigi szolgálata alatt vezette megnyilatkozásaiban és beszédeiben. Ugyanis ezen Eucharisztikus Kongresszus mottója – „Minden forrásom belőled fakad” – vezérli a Szentatya újító szándékait is. Hiszen nem kétséges, hogy az Egyház életének állandó megújítója az Eucharisztiában köztünk élő Jézus Krisztus. Imádkozni jön a Szentatya Magyarországra, érthető tehát, hogy ez alkalomból az év elején az imádságról szóló katekézisét vehetjük kézbe most magyar nyelven. Amikor találkozni készülünk valakivel, utána szoktunk érdeklődni vagy nézni annak, hogy ki is ő valójában. A Szentatyát bizonyára senkinek sem kell bemutatni, viszont ebből a könyvből megismerhetjük az ő Istennel való kapcsolatát, tehát sokkal közelebb kerülhetünk hozzá, ha elolvassuk az imádságról vallott gondolatait. Ez a könyv, amit az Olvasó most kezében tart, a Szentatya szerdai kihallgatásain mondott katekéziseinek gyűjteménye.

Az ima a hit legsajátosabb kifejeződése

– mondta a Szentatya. – Hiszen ebben az Isten szeretetébe vetett bizalmunk fejeződik ki, hogy merjük és tudjuk megszólítani Őt. Óriási kincs birtokában vagyunk, hogy Istenünk megszólítható, sőt olyan valaki, aki minket is folyton szólít. Az Istentől felénk áradó szeretet bátorít minket arra, hogy hittel és bizalommal forduljunk felé. Minél inkább elbizakodott az ember, annál inkább elfordul Istentől, vagyis egyre kevesebbet imádkozik, és előbb-utóbb már nem is érzi az imádságra hangoló isteni szeretet hívását. Ferenc pápa a Szentírásban szereplő vak Bartimeus példáján keresztül mutatja be: az imádság, az Isten felé való bizalomteljes kiáltozás a hit megnyilvánulása. Akik pedig a hittel kiáltó Bartimeust hallgatásra intik, valójában az imádság elfojtói. Ilyen korunk hitetlenjeinek lemosolygó magatartása is, amellyel az imádkozó embereket gúnyolják ki cselekedetükért.

János evangéliumának egyik legmeghatóbb részlete, amikor Jézus az utolsó vacsorán imádkozik az apostolokért és azokért, akik az ő szavukra hinni fognak Istenben. Ez a megrendültséggel teli és bátorító felismerés adta e könyvecske címét is: Jézus ma is imádkozik értünk. A szülők, a nagyszülők és azok, akik szeretik egymást, értik, mit jelent ez, tudják, mit jelent szeretteikért imádkozni.

Az imádság ugyanis nem az emberi tehetetlenség megnyilvánulása – én már semmit sem tehetek, már csak Isten segíthet –, hanem a szeretet gyümölcse, amit a másik ember és Isten iránt érez az ember.

Kifejeződik benne a hívő bizalma Isten iránt, amellyel az egyén nemcsak önmagát, hanem szeretteit is a Gondviselő kezébe ajánlja.

Ne legyenek kétségeink. Isten irgalmas Atya, ezért minden embert szeret. Jézus pedig minden ember Megváltója, aki ma is imádkozik mindegyikünkért. A Szentatya imáról tartott elmélkedései legyenek segítségünkre mind egyéni, mind közösségi imádságaink megújításában és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünkben is!

