Két egyházmegyei hittantábort is szervezett idén a nagybecskereki püspökség

A tábor lelke Elias Ohoiledwarin SVD atya, aminek a gyerekek nagyon örültek, mivel mindennap újabb és újabb érdekességekkel drukkolt elő. Segítségére fiatal animátoraink és tapasztalt hitoktatóink voltak. A tábor a nagybecskereki püspökség jóvoltából valósulhatott meg. A nyitó szentmisét Chavvakula Lourdu verbita szerzetes pap tartotta, aki indiai származású, de már 17 éve Magyarországon él, s a püspök meghívására ellátogatott táborunkba.

A tábor mottója: A Föld a mi közös otthonunk! – erre a témára épült minden foglalkozásunk. A második táborban az idősebb korosztályú gyermekek vettek részt a Bánát különböző területeiről. Hatvan táborozónk volt, akikre hatalmas szeretettel ügyelt húsz felnőtt animátor.

A jókedv mindennap biztosítva volt, váltakozó programok által. Kézműveskedtünk, színészkedtünk, sportoltunk, előadásokra jártunk, táncház alkalmával fejlesztettük ismereteinket, megismertük a méhészet fortélyait és persze mindennap szentmisén is részt vettünk.

Szállás gyanánt sátrak és a plébánia épületének szobái szolgáltak, viszont idősebb vezetőink a Kolping házban voltak elszállásolva. Biztosítva volt a napi négy étkezés, melyet a vadászegyesület termében fogyasztottunk el. A tábor során meglátogatott minket Tapolcányi Emánuel atya. Lourdu atyával együtt nagy örömünkre Antonio Kalumbo verbita szerzetes testvér is eljött táborunkba, aki angolai származású, országáról ismeretterjesztő bemutatót is tartott a gyermekeknek, így bővítve tudásunkat.

Német László SVD püspök atya is meglátogatta a táborozókat Fehér Roland atya kíséretében. A gyermekek örömmel mutatták be, hogy megtanultak angolul énekelve és táncolva imádkozni, ebben a püspök atya is boldogan vett részt.

A nagy meleg sem vette el a kedvét a gyerekeknek, szép barátságok születtek, és még arról is tanultak, hogyan kell egy nagy közösségben viselkedni.

Záró szentmisével fejeződött be táborunk, és boldogan jelentette ki mindenki, hogy jövőre ezen a helyen ismét látni fogjuk egymást.

Szerző: Szabó Laura és Kovács Noémi

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír