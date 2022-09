Két napig tartott a monoki hegyi kápolna búcsúja

Az ünnepi eseménysor szeptember 17-én, szombaton a helyi római katolikus templomban kezdődött; a zarándokok innen a papokkal együtt énekelve vonultak a Kálvária-dombon a keresztúthoz, hogy Krisztus értünk vállalt szenvedésén elmélkedjenek.

A monoki hegyi kápolna előtt az eső ellenére is hatalmas tömeg gyülekezett. Az eseményen nem csak helyiek vettek részt, a környező településekről, sőt a szomszédos egyházmegyéből is érkeztek hívek. Az imádságos alkalmon az encsi katolikus iskola pedagógusaiból és diákjaiból álló csoport is részt vett, akik 22 kilométert gyalogoltak a kegyhelyig.

Keresztúti ájtatosság, majd szentmise következett, melyet Buda Péter, az egri Érseki Papnevelő Intézet rektora mutatott be.

Szentségimádással és éjféli misével ért véget a búcsú első napja.

Szeptember 18-án, vasárnap reggel görögkatolikus liturgiát tartottak a kápolnában.

Ezt követően a gönci keresztet fogadták, majd ismét gyalog indultak a hívek a kálváriakápolna elé.

A 11 órakor kezdődő búcsúi szentmisét Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be.

A keresztet a földbe rögzítették, mégis az ég felé mutat, a vízszintes szára pedig két kinyújtott karként mintegy magához öleli az egész világot – emelte ki szentbeszédében Bosák Nándor püspök.

A szentmise ünnepélyes püspöki áldással, majd a pápai és a magyar himnuszok eléneklésével zárult.

A búcsúi szentmiséken Szemenyei Péter monoki plébános és a környező települések papjai koncelebráltak. Zenei szolgálattal közreműködött Újvári Mária kántor és a Kossuth népdalkör.

Szöveg: Jantek Márk

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



Magyar Kurír