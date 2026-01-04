Két ünnepi vers Iancu Laurától: A látogató és A visszatérő

A látogató

amikor még egyszerű

volt az ismeretlent behívni

s mint Isten vándorával

a nincstelenséget megosztani

nem tudtam hogy egyszer

magam leszek az utazó

kinek virrasztott éjszakáit

megdermeszti a szél

és betemeti a hó

akkor még hittem hogy

a tűz kitart hajnalig

és homlokom megőrzi

ujja melegét

szemem szeme fényét

most hinnem kellene azt is

hogy utaink egymásba forrtak

hogy Ő volt ott és Ő van itt

egyszer s mindenkorra meglátogatott

A visszatérő

ízét vesztett só

súlytalan fecsegés –

e jövendölések rám feketedtek

s egyébre nem vagyok való

minthogy a külső sötétségbe vetessek

és eltapossanak disznók emberek

mert

amikor visszatérsz Betlehembe

világunkban a Nap elhomályosul

a Hold nem világít

a csillagok lehullanak az égről

és az egek erői megrendülnek

meglehet lámpásaim már nem égnek

vakon Uram de várom idejét békédnek

Fotó: Lambert Attila; portré: Merényi Zita

Magyar Kurír

A versek nyomtatásban az Új Ember 2025. december 21–28-i ünnepi számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelentek meg.