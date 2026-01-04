Két ünnepi vers Iancu Laurától: A látogató és A visszatérő

amikor még egyszerű
volt az ismeretlent behívni
s mint Isten vándorával
a nincstelenséget megosztani
nem tudtam hogy egyszer
magam leszek az utazó
kinek virrasztott éjszakáit
megdermeszti a szél
és betemeti a hó
akkor még hittem hogy
a tűz kitart hajnalig
és homlokom megőrzi
ujja melegét
szemem szeme fényét
most hinnem kellene azt is
hogy utaink egymásba forrtak
hogy Ő volt ott és Ő van itt
egyszer s mindenkorra meglátogatott
ízét vesztett só
súlytalan fecsegés –
e jövendölések rám feketedtek
s egyébre nem vagyok való
minthogy a külső sötétségbe vetessek
és eltapossanak disznók emberek
mert
amikor visszatérsz Betlehembe
világunkban a Nap elhomályosul
a Hold nem világít
a csillagok lehullanak az égről
és az egek erői megrendülnek
meglehet lámpásaim már nem égnek
vakon Uram de várom idejét békédnek
Fotó: Lambert Attila; portré: Merényi Zita
Magyar Kurír
A versek nyomtatásban az Új Ember 2025. december 21–28-i ünnepi számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelentek meg.
