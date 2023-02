Kétszakos tanárképzés indul a Miskolci Egyetem és a Szent Atanáz Főiskola együttműködésével

Két évvel ezelőtt kötött megállapodást egymással a Miskolci Egyetem és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.

Február 1-jén Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora; Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök; Odrobina László, a főiskola megbízott rektora; Seszták István, a főiskola fenntartói biztosa; valamint Makkai László, a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium igazgatója Miskolcon tárgyaltak. A megbeszélésen megerősítették a két intézmény között két éve kötött megállapodást, továbbá a folytatás lehetőségeiről és kiszélesítéséről is beszélgettek.

A megállapodás értelmében a Miskolci Egyetem és a Szent Atanáz Főiskola mint Kelet-Magyarország egyetlen katolikus felsőfokú pedagógusképző intézménye lehetőséget biztosít a kétszakos osztatlan tanárképzésre. A hittanár-nevelőtanár szak mellé a jelentkezőknek lehetőségük van angol, etika, földrajz, magyar, mozgókép- és médiaismeret, német vagy történelem szak választására is.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hallgató jogviszonya a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával jön létre, tehát a Szent Atanáz Főiskola intézményi oldalán kell jelentkezni a kiválasztott szakpárra a felvi.hu-n keresztül, a közismereti tanárszak ismeretanyagát azonban a Miskolci Egyetemen hallgatja a felvételt nyert hallgató. A 10 féléves osztatlan tanárképzésre a nyelvi szakok kivételével a középszintű érettségi elegendő a felvételihez.

A képzés a tervek szerint két helyszínen, Nyíregyházán és Miskolcon zajlik majd, az órákat úgy osztják be, hogy kényelmesen megoldható legyen mindkét szak tárgyainak hallgatása.

Mind Nyíregyházán, mind pedig Miskolcon egyházi kollégiumi elhelyezést biztosítanak.

A felvételi szándékot nemcsak a felvi.hu-n, hanem a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján is be kell nyújtani! A felvételi vizsga pályaalkalmassági és általános hittani ismeretek írásbeli és szóbeli vizsgájából áll. Az írásbeli vizsga helyett a felvételiző kérheti a hittanérettségi eredményének beszámítását is.