Kettős ünnep az erdélyi Sepsibükszádon

A település temploma 1867-ben épült, tornyában három harang található. Az egyházközség újabb keletű, 1919-ben létesült, maga a település is csak száz évvel idősebb, hiszen 1819-ben lett községi rangja.

A plébánia 2019-ben teljesen leégett, új épület felépítése vált szükségessé. Bakó Ferenc plébános nem sokkal azután nyugdíjba ment, a közösség szolgálatát a szomszédos Tusnád plébánosa, Bilibók Géza vállalta el. Az ő vezetésével épült az új plébánia, amelynek tetőterében közösségi összejövetelre alkalmas termet is kialakítottak, ennek a 900 lelket számláló helyi közösség jó hasznát veszi – mondta el a plébános.

A munkálatokat Magyarország kormánya, a Gyulafehérvári Főegyházmegye, Kovászna megye Tanácsa, Sepsibükszád Önkormányzata, valamint a magyarországi testvértelepülés, Berhida város önkormányzata és az ottani római katolikus egyház is jelentős összeggel támogatta.

Bilibók Géza plébános arról is beszámolt, hogy a templomot is teljesen felújították: a korábbi fapadlózatot kőpadlóra cserélték, és a festés mellett a fűtés, villanyhálózat, nyílászárók cseréjére is sor került.

Az ünnepségen Sepsibükszád polgármestere, Bács Csaba, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa részéről pedig Tóth László főkonzul mondott köszöntő beszédet. Bilibók Géza plébános köszönetet mondott a támogatóknak, a munkálatokat végző cégeknek a lelkiismeretes, szép munkáért.

Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök szentmise keretében áldotta meg a felújított templomot. Az ünnepi alkalmon a tusnádi és sepsibükszádi egyesített énekkar énekelt. A plébániaépület megáldását a ministránsok, és a nemrég elsőáldozáshoz járult gyermekek citerazenéje tett ünnepélyessé.

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyar Kurír