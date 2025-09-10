Ki nekem Jézus? – Kiállítás nyílt a Győri Egyházmegyei Zsinat pályázatára érkezett művekből

Szeptember 8. és 13. között zárul a Győri Egyházmegyei Zsinat, melyet Veres András megyéspüspök hirdetett és nyitott meg egy éve, 2024. szeptember 13-án „Emlékezz, te Krisztushoz tartozol!” mottóval.

A Veres András megyéspüspök által meghirdetett közös „zarándokút” a hívekkel és az egyházmegye intézményeivel a közösségek életének megújítását tűzte ki célul. Az egyházmegyei zsinatot egy éven át liturgikus események sora – szentmisék, imádságok – kísérte, a zsinat titkársága imafüzetet is készített, ami a zsinat logójával ellátott zászlóval együtt eljutott az egyházmegye plébániáihoz. Az egyházmegye oldalán folyamatosan tájékoztattak a munkamenetről. Ezenfelül helyi konferenciákat, valamint szakmai, papi és közösségi találkozókat szerveztek, és számos kulturális eseményt is a zsinathoz kapcsoltak.

A meghirdetett rajz- és videópályázat is ebbe a sorba illeszkedik, a fiatal korosztályt célozva. Az általános és középiskolás korosztály számára hirdették meg meg a zsinat jegyében, arra hívva a pályázókat, próbáljanak meg arra a kérdésre választ keresni és művészi ábrázolás formájában kifejezni azt, hogy „Ki nekem Jézus?”, „Mit jelent az Egyházhoz és Jézushoz tartozni?”

Erre a pályázatra beérkezett pályaművekből nyílt most időszaki kiállítás a Triangulum Galériában.

