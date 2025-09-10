Ki nekem Jézus? – Kiállítás nyílt a Győri Egyházmegyei Zsinat pályázatára érkezett művekből

Hazai – 2025. szeptember 10., szerda | 10:30
28

A Győri Egyházmegyei Zsinat által meghirdetett rajz- és videópályázatra beérkezett alkotásokból nyílt kiállítás Győrben a Triangulum Galériában szeptember 8-án. Az ünnepélyes megnyitón az eredményhirdetés, valamint Veres András megyéspüspök köszöntő szavai után került sor a díjátadásra.

Szeptember 8. és 13. között zárul a Győri Egyházmegyei Zsinat, melyet Veres András megyéspüspök hirdetett és nyitott meg egy éve, 2024. szeptember 13-án „Emlékezz, te Krisztushoz tartozol!” mottóval.

A Veres András megyéspüspök által meghirdetett közös „zarándokút” a hívekkel és az egyházmegye intézményeivel a közösségek életének megújítását tűzte ki célul.  Az egyházmegyei zsinatot egy éven át liturgikus események sora – szentmisék, imádságok – kísérte, a zsinat titkársága imafüzetet is készített, ami a zsinat logójával ellátott zászlóval együtt eljutott az egyházmegye plébániáihoz. Az egyházmegye oldalán folyamatosan tájékoztattak a munkamenetről. Ezenfelül helyi konferenciákat, valamint szakmai, papi és közösségi találkozókat szerveztek, és számos kulturális eseményt is a zsinathoz kapcsoltak.

A meghirdetett rajz- és videópályázat is ebbe a sorba illeszkedik, a fiatal korosztályt célozva. Az általános és középiskolás korosztály számára hirdették meg meg a zsinat jegyében, arra hívva a pályázókat, próbáljanak meg arra a kérdésre választ keresni és művészi ábrázolás formájában kifejezni azt, hogy „Ki nekem Jézus?”, „Mit jelent az Egyházhoz és Jézushoz tartozni?”

Erre a pályázatra beérkezett pályaművekből nyílt most időszaki kiállítás a Triangulum Galériában.

A különböző korcsoportok díjazottjai és a különdíjasok nevei ITT olvashatók. 

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #művészet #oktatás-nevelés #pályázat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató