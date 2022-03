Kicsoda nekem Jézus? – Nagyböjti elmélkedéssorozatot állított össze a debreceni egyetemi lelkészség

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil 2,9–11) Ezzel az igével vette kezdetét az elmélkedéssorozat, amelyhez egy ingyenesen letölthető füzetet is készítettek.

A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség gondozásában megjelent füzet bevezetőjében Törő András egyetemi lelkész így fogalmazott: „Megszólít az Úr! Te megszólítod őt? Hogyan ismerem meg Jézust? Talán lehet ez az egyik induló kérdésünk a most kezdődő nagyböjti időszakunkban. Karácsonykor megismerhetted, hogy az Isten nem akar rejtve maradni az ember elől, megmutatta magát. Viszont mégis sokszor nehezen ismerhető fel, mintha a hétköznapi élet eltávolítana tőle, távol kerül. Érezheted azt is, hogy olyan távoli az emberi valóságunktól, a mi életünktől, munkánktól, családunktól, benső harcainktól. Ezek az érzések a valóságok, viszont nem feloldhatatlan helyzetek, hiszen Jézus közel van hozzánk. A közelségét kifejezi azzal, hogy számtalan formában, úton és módon szeretne közeledni, hogy felismerhessem abban a valóságban, melyben az életem éppen most zajlik.

»Annyi útja van az Istennek, ahány embere« – fogalmazza meg Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa. Van útja feléd, meg szeretne szólítani téged, hogy a tanítványa, a belső köre légy, ahol aztán meg és fel tudod ismerni, ahol biztonságban lehetsz és növekedhetsz.

Ehhez az szükséges, hogy ismerd az ő nevét. Amíg valakinek nem tudod a nevét, nem tudod megszólítani, addig nagyon távol van. Így van ez Jézussal is. Viszont ha tudod a nevét, akkor már a tied, ismered, egymáséi vagytok. Tudnod kell megszólítani. Ez az időszak segítsen abban, hogy legyen olyan megszólítási formád, amely most kifejezi a saját kapcsolatodat vele, hogy meg tudd szólítani a te Megváltódat.”

Forrás és fotó: Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség

Magyar Kurír