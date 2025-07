Kijevi nuncius: A városban egyre hevesebbek a támadások, a nunciatúra épülete is megrongálódott

Az apostoli nunciatúra is azok között az épületek között van Kijevben, amelyek megsérültek július 10-ére virradó éjszaka az orosz drónok és ballisztikus rakéták tömeges támadása miatt. Erős robbanások hallatszottak, tüzek keletkeztek és áldozatok is voltak. A Sevcsenkivszkij negyedben a pápai követség épülete a két közeli lakóépületet eltaláló drónok repeszei miatt rongálódott meg.

Visvaldas Kulbokas érsek elmondta, hogy

a város elleni támadások egyre intenzívebbek, sokkal gyakoribbak és sokkal hevesebbek, mint az elmúlt három év – szintén heves – támadásai.

Aznap éjjel és reggel is több tucat rakétát és drónt lőttek ki. Aggasztónak tartja, hogy a drónok civil lakónegyedeket vesznek célba. „Saját szememmel láttam és hallottam, hogy néhány drón a nunciatúra és a házak körül körözött. Nem tudom, mit kerestek. Több robbanást hallottunk, kettőt közülük nagyon közelről. Megnéztem a lakóépületekben keletkezett károkat is: az egyik körülbelül 70 méterre, a másik körülbelül 90 méterre van. A mi székhelyünk is szenvedett némi kárt, mind a főépület – a tető –, mind a garázs és a szolgálati helyiségek. Tíz elég nagy repeszdarabot találtunk, és szerintem inkább drónról volt szó, mint rakétáról.” Az ott lakók közül senki nem sérült meg, de megrázó számukra, hogy a robbanások közvetlen közelben történtek.

A Sevcsenkivszkij negyedben számos nagykövetség található, és a statisztikák szerint ez a támadások által leginkább érintett kerület,

ha nem számoljuk a frontvonalhoz közeli városokat, mint Zaporizzsja, Harkiv, Herszon, Odessza, Szumi. Ezek után a városok után Kijevnek ezt a kerületét érte a legtöbb csapás Ukrajna egész területén, mind a rakéták, mind a drónok számát tekintve.

Minden reggel a szentmisén imádkoznak az esetleges áldozatokért és kérik az Urat, hogy ajándékozza meg őket a békével, amit az emberek nem tudnak elérni.

„Ezekben a napokban a nunciatúrán élő szerzetesnővérek vendégül látták a rendfőnöknőjüket, akit néhány tanácsadója kísért el. Ők is álmatlanul töltötték az éjszakát. A Szent Vince Irgalmas Nővérek kongregációhoz tartoznak. Ukrajnában a kongregációt 1926. június 8-án alapította Andrej Septickij görögkatolikus érsek-metropolita, a Belgiumban életre hívott azonos nevű kongregáció keleti ágaként. A központjuk Lvivben található, és ez a három nővérből álló közösségük együttműködik a nunciatúránkkal, amiért nagyon hálásak vagyunk.”

Aznap éjjel Edward Kava OFMConv kamjanec-pogyilszkiji megyéspüspököt is vendégül látták. A repeszek néhány méterre estek le a nuncius, valamint a püspök szobáitól. Éjszaka lementek a földszintre, mert készen kellett állni az épület elhagyására, ha tűz ütne ki; az emeleteken maradni túl kockázatos ilyenkor, nem lenne idő elhagyni az épületet.

A nuncius elmondta azt is, hogy a napokban nem lehet kinyitni az ablakokat, mert az egész városban ég a rakéták és drónok üzemanyaga, amit veszélyes hosszan belélegezni.

A Kijev városát ért támadások mindig gyakoriak voltak – tette hozzá. Idén május végétől jelentősen megnőtt az intenzitásuk. „Ha csak a drónokat számoljuk, ha nem tévedek, három órán át folyamatosan érkeztek. Aztán jöttek a rakéták. Három óra azt jelenti, hogy

hallod, ahogy elrepül egy drón, majd ugyanaz a drón visszatér, és nem tudod, milyen célpontot keres, pont a fejed felett hallod. Aztán jön a következő, az ötödik, a tizedik, a huszadik, a harmincadik...

Ez folyamatosan így megy. Aztán hallani a robbanásokat…”

Hozzátette:

Nagyon bízom az imádságban. Mi, akik imádkozunk, talán nem vagyunk méltók az Úr kegyelmére, de ebben a jubileumi évben az ő irgalmára bízzuk magunkat, ezért mindenkit imádkozni hívok,

azokat is, akik méltatlannak tartják magukat, akik úgy gondolják, hogy nem tudnak erősen imádkozni: mindannyian együtt, egyesítsük imáinkat, és kérjük, újra és újra mondjuk el a kérést az Úrnak, hogy adjon nekünk békét. Mindenkit arra hívok, hogy csatlakozzon ehhez az imához.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír