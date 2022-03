Kirándulókból menekültekké váltak – Árva ukrajnai gyerekeknek is segített a Karitász

„Egy általunk korábban segített ukrán menekült család papírjait intéztük egyik reggel Nyíregyházán, az ukrán konzulátuson, amikor a parkolóban megragadta karomat egy hölgy, és ukránul kezdett beszélni hozzám. Angolul válaszoltam, s így elindult a kommunikáció közöttünk.”

A hölgy kihúzta a mögötte pakoló kisbusz ajtaját, és rámutatott a kocsiban ülő tíz gyermekre. Árvák – mondta. Egy keresztény táborban töltötték épp az időt Budapesten, amikor kitört a háború. Az ukrajnai árvaházba, ahol további negyven árva – köztük fogyatékkal élő – gyermeket lát el egy nonprofit szervezet, már nem akartak visszamenni. A többieket biztonságos helyre menekítették már az otthon maradt kollégák, Romániába. De a Budapesten táborozó csapat hirtelen további anyagi forrás és élelem nélkül maradt. Egy csapásra váltak kirándulókból menekültekké.

Gergelyt, aki piros kabátban volt, rajta a jól ismert logóval – a segítségnyújtás zálogai –, bizalommal szólították meg. Sürgősen meleg ételre volt szükségük, mert már nagyon éhesek voltak a gyermekek.

„Szabó Tamás pasztorális helynök atya ötlete nyomán a McDonald’s-ba vittem őket. Egy olyan helyre, ahol reggel is kapható meleg és laktató étel, és a gyerekek is szeretik. A személyzet készségességét elmondani sem lehet” – fogalmazott Pásztor Gergely, aki a reggeli után a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász raktárához vitte a felnőtt kísérőket, hogy a további utazáshoz szükséges élelmet, felszerelést összeszedhessék. Az útravaló mellé benzinköltséget is kapott a csoport.

Mivel a csapat a többeikhez, Romániába közvetlenül nem juthatott ki Magyarországról, kerülőúton mentek: Tiszabecsnél lépték át a határt Ukrajnába, majd onnan utaztak tovább Romániába.

„A segítségért, melyet adtunk Önök által is, nagyon hálásak voltak.”

Minden adomány, melyet felajánlanak a Karitász munkatársainak jóvoltából, olyan helyre kerül, ahol tényleg szükség van rá. Köszönjük, hogy támogatják a menekültek megsegítését!

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg: P. Tóth Nóra

Fotó: Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír