Kisbúcsút ünnepeltek a szatmárnémeti görögkatolikusok

2019-ben kapott Szent Miklós-ereklyét a szatmárnémeti egyházközség, így azóta a főoltárban őrzött csontereklyén kívül az ikonosztáz alapképén látható, a templom védőszentjét ábrázoló ikon előtt is ereklye díszeleg, előtte örökmécs jelzi, hogy nemcsak decemberben van szükségünk égi pártfogóra, még csak nem is az egyházi útmutató szerinti csütörtöki napon, de szinte az év minden napján, így különleges tisztelettel májusban is. Ezzel a gondolattal vezette be prédikációját a többgyermekes búcsúi szónok, és egy példaértékű családi emléket osztott meg a búcsúünnepre összegyűlt híveknek. Az immár szinte hetven személyes hagyományos családi Mikulásukon az a szokás ugyanis, hogy az ajándékosztás nem egyszerűen adok-kapok, egymást megtisztelő szokás, hanem a szülők a megajándékozottaknak üzenetet is írnak, hogy megérdemli vagy nem a kapott ajándékot, jó és rossz tulajdonságokkal együtt, az egész év folyamán tanúsított magatartást, viselkedést bemutatva, s ezt a Mikulás minden jelenlévő előtt fel is olvassa, így még különlegesebbé téve az ünnepséget.

A parókus Szent Miklós alakjának bemutatásán keresztül azzal folytatta, hogyan válhat az ember ma is a hitnek szabályává, a béketűrésnek példányképévé, és az önmegtagadásnak tanítójává, ahogyan azt az ünnepi tropárban is megénekeljük. Miként lehet a ma embere ezeknek az erényeknek a birtokosa, hogyan élheti meg ezeket a mindennapokban, mert nem lehet egynapos ünnepre korlátozni a karácsonyi ünnepkörben az ajándékozás szentjére való emlékezést.

A Szent Liturgia végén miroválás és ereklyecsókolás volt, majd az Árpád-házi Szent Piroska Nőszövetség tagjai Szent Miklós-kenyeret osztottak a híveknek. Az idei, Szent Miklós ikonját ábrázoló mézeskalácsot, Durkovics Erika, egy féltve őrzött családi recept alapján különleges, fahéjas változatban készítette az ünneplő híveknek.

A szentbeszéd teljes szövege a Nikolaos Egyházi Lap pünkösdi számában lesz olvasható.



Forrás: Pallai Béla

Fotó: Magyari Thomas

Magyar Kurír