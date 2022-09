Kispapok nyári tábora Vácon

Augusztus közepén idén is együtt tölthettünk néhány napot Vácon mi, az egyházmegye papnövendékei. Jó ilyenkor néhány nap erejéig újra találkozni, együtt lenni, megosztani az év közbeni és a nyári élményeket. Mivel három képzési helyen – Esztergomban, Budapesten és Egerben – töltjük szeptembertől júniusig az időnket, így ezek a találkozások jelentősek számunkra. A hatnapos együttlét sok lehetőséget ad mindannyiunknak, hogy erősödhessen közöttünk a kohézió, a barátság, továbbá mindez által a jövőbeni lehetséges jó kollegiális viszony megalapozása is már most elkezdődhet.

Idei táborunk sok színes programot tartogatott számunkra. Örömteli volt találkozni a verőcei hívekkel, akikkel, már régi ismerősként üdvözöljük egymást minden évben. Elkísérhettünk Marton Zsolt püspök atyát Karancsságra, ahol ünnepi hangulatban tölthettünk el egy szép vasárnapot a Szent István király templom felújított orgonájának megáldása, valamint Kapás Attila plébános atya ezüstmiséje kapcsán. A közös napjainkból az együtt végzett liturgikus szolgálatok, a túrázás, a dunai evezés, a sok nevetés, a felszabadultság sem maradhatott ki. A hangulat igazán jó volt.

A tábor részeként idén már másodszor volt módunk egy kétnapos tréningfolyamatban részt venni, amelyet Gulyás Péter tartott számunkra (egyházi fejlesztők). A közös gondolkodás, a különböző gyakorlatok a személyes növekedés mellett a közösségi összetartozást is erősítik. Az idei két napunk fő fókusza a bizalom, az asszertív kommunikáció volt. Megelégedettséggel töltött el minket, hogy mennyi hasznos tapasztalattal gazdagodhattunk, amelyeket tovább is tudunk vinni a mindennapokba.

Idei táborunk másik specialitása volt, hogy az utolsó két napban vendégeink érkeztek. Az egyházmegye által szervezett júliusi ministránstábor résztvevői közül néhányan ellátogatottak hozzánk. Felvillanyozó volt új érdeklődőkkel találkozni, együtt imádkozni, enni, inni, játszani, nagyokat beszélgetni.

Az új tanév küszöbén úgy érzem, hogy méltó lezárása volt az előzőnek e nyári táborunk. Hálásak vagyunk, hogy találkozhattunk Istennel, egymással és önmagunkkal is. Köszönjük a lehetőséget Püspök atyának, a Pasztorális Helynökségnek, hogy a növekedésünket szolgáló programokkal színesítették ezt a közös hat napunkat. Legyen így a következő évad végén is.

