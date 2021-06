Kiss-Rigó László búcsúztatta a szegedi Fénysugár Óvoda elballagó nagycsoportosait

A ballagók mellett az óvoda is díszbe öltözött; a falon János evangéliumának részlete volt olvasható: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Maradjatok meg szeretetemben.”

Az ünnepséget Katona Zsoltné óvodavezető nyitotta meg, majd a nagycsoportosok verssel és dalokkal búcsúztak az intézménytől, fiatalabb társaiktól, az óvó néniktől és egymástól.

A nemzeti összetartozás napjáról külön is megemlékeztek: a pedagógusok kis műsort állítottak össze, melyre a gyerekek versekkel, dalokkal, tánccal készültek.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök gyermekekhez intézett útravaló gondolatai mellett arról is szólt: az egyházmegye elkötelezett a nevelés és oktatás területén, tükrözik ezt az óvodafelújítási programok is, amelyek biztosítják az infrastrukturális hátteret – az elmúlt évben is több helyszínen zajlottak korszerűsítési munkák.

Az ünnepség zárásaként a főpásztor és az intézményt gyakran látogató Kalna Zsolt plébános is áldását adta a közösségre, az óvoda dolgozói pedig ajándékkal és verssel búcsúztak a nagycsoportosoktól.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye



Magyar Kurír