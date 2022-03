Kiss-Rigó László megáldotta a Stella Maris képzési, közösségi központot Domaszéken

Házszentelőt ünnepeltek Domaszék-Kunhalmon. Míg elnéptelenedő falvakról, a vidék lemaradásáról hallunk, a domaszéki tanyavilágban építkeznek. Határon átnyúló kapcsolataikra támaszkodva, azt továbbfejlesztve jött létre a Stella Maris többfunkciós épülete, elsősorban képzési központ, de mellette közösségi tér és vendégház is. A hetvenes évekig kisvasút kötötte össze Domaszék-Kunhalmot Szegeddel. Az állomásépület ma a szeged-belvárosi plébánia egyik közösségi otthona. Szomszédságában, egy erdős-füves területen építették fel a modern vendégházat. Megáldására sokan gyűltek össze: a Szent Gellért Szeminárium, a Dugonics András Piarista Gimnázium, a Karolina Általános Iskola és Gimnázium, a KatHáz és a pasztorális helynökség szolgálati területeinek képviselői, Domaszék plébánosa, Sóki Károly, valamint a település vezetői. Kondé Lajos pasztorális helynök, a szegedi dóm plébánosa köszöntötte a résztvevőket.

Kondé Lajos időutazásra hívott. A dóm plébánosa egyik elődje, Bezdán József bőrébe bújt. Kalapot tett a fejére, kezébe sétabotot, zsebórája jelezte, itt az idő. A természet közelségére vágyott, kisvasúttal kiutazott Kunhalomra. Amikor húslevesre vágyott, tanyasi tyúkot vetetett a háziasszonnyal. Jól érzékelteti, mennyire összetartozik ez a régió. Az itt élők – a városiak és a homokhátságiak – egy közösséget alkottak. Ezek a gyökerek tették lehetővé, hogy építkezésbe mertünk kezdeni, hogy közösségeinket helyi adottságaink révén erősítsük. A Stella Maris ideális helyszín, nem kell több száz kilométerre elutazni, hogy valaki jól érezze magát, itt megtalálja az elcsendesülés, pihenés és a szórakozás lehetőségét, mert itt is feltárul a természet szépsége, megismerhető az Istenhez vezető út, és a tanyasi keresztjárás közelebb vihet bennünket Jézushoz, az éjszakai csillagnézés a teremtés csodáihoz – mutatta meg a vendéglátó kincseit.

Egy álom valósult meg, de a környezet még sok lehetőséget rejt, ezért továbbálmodunk: egy olyan központról, ahol a felnőtt pihenni, a fiatal szórakozni tud, ahol egymást erősítve fejlődnek a közösségeink. Ez a kezdet, az álom megvalósulásának első örömteli pillanata. Álmodjunk együtt, hogy együtt örüljünk majd a beteljesülésnek.

A Homokhátságon eszünkbe jut a Bibliából a homokra építő ember példázata – kezdte köszöntőjét Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. „Valóban sorsdöntő, milyen alapra építünk. Jönnek viharok, haramiák, és erodálják a felépítményünket, az alaptól függően akár el is pusztíthatják. Életünkkel is hasonló a helyzet. Minket is érnek viharok, nehézségek, kell a szilárd alap és a kötőanyag, ami mindezt összekapcsolja. A szilárd alap Isten szava, a Szentírás, a kötőanyag a hit, vallás. De szükség van mesterekre is, ha építkezni akarunk. A fő mester Jézus, a közvetítő mesterek a papok, az Egyház, hiszen a sziklára épített ház is időről időre megerősítésre szorul. Ezt köszönhetjük az Egyháznak, és ezért fontosak olyan helyek, mint a Stella Maris, a megállás, elcsendesedés, közösségi együttlét, tanulás helye. Így építhető ennyi homokra tartós ház. Ebben a feladatvállalásban kívánja a kormány segíteni az egyházakat: templomok, közösségi központok építésével és felújításával, programok támogatásával. „Tisztában vagyunk felelősségünkkel, ránk számíthatnak, és mi is számítunk Önökre” – fogalmazott Fürjes Zoltán.

Az épület megáldásakor Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök így fogalmazott: Mi itt a Homokhátságon valóban homokra építünk. De előbb biztos alapot teszünk a homokba, és erre állítjuk rá a házat.

„A Stella Maris egy önvédelmi projekt. Gyilkos ideológiáktól óvja a társadalmat. Verbális erőszaknak vagyunk ugyanis az elszenvedői, sőt, verbális gyilkosságnak, ami az értékek relativizálását, következő lépésben elutasítását, sőt, üldözését teszi követendővé. Öngyilkosság ugyanis, ha feladjuk az értékeinket. Az épület azt hirdeti, a közösség érték, és az a hivatása, hogy ezt erősítse, gazdagítsa, felemelje.”

Öröm, hogy együtt vagyunk. Mindannyiunk közös erőfeszítésének köszönhető, hogy amit megálmodunk, az meg tudott valósulni, hogy ezáltal még inkább megtartó erejű közösséggé váljunk. Ezért szeretnék köszönetet mondani nektek – fogalmazott búcsúzóul Szarvas Eszter, a szeged-belvárosi Katolikus Ház igazgatója pohárköszöntőjében.

A Stella Maris jelenleg kétféle képzésnek ad otthont. A 40 órás vállalkozói alapismeretek képzés felkészít vállalkozások elindítására és sikeres működtetésére a határ menti régióban.

A 30 órás képzés középiskolásoknak szól, a legnehezebb területen áll melléjük. A pályaorientáció és karriertervezési képzés a munkaerőpiacon való tájékozódásban, az életpálya megtervezésében kíván segítséget nyújtani, és megismertet a régió sajátosságaival, Magyarország és Románia képzési rendszereivel, valamint a munkaerőpiaci és elhelyezkedési lehetőségekkel.

A modern kialakítású vendégszobákkal rendelkező, hatalmas szabad téren álló Stella Maris 33 fő elszállásolására alkalmas programhelyszín. A beruházás az Interreg V-A Románia-Magyarország programban az Európai Unió, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg, hármas partnerségben: a szeged-belvárosi Plébániához tartozó Katolikus Ház, a Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum és a Szórvány Alapítvány összefogásával.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír