Kiss-Rigó László püspök adta át a Balassi-emlékkardokat

Az emlékkarddal a magyar líra európai szellemiségű kiemelkedő alakjait és a magyar irodalmat – benne Balassi költészetét – fordító, európai szellemiségű külföldi költőket jutalmazzák. A díjazott személyéről a Balassi-kuratórium dönt.

A szablyát Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök és Cseke László, a Szent György Lovagrend kancellárja nyújtotta át a díjazottaknak. A Balassi-kard a magyar végvári múlt örök hőseit ragyogtatja fel előttünk immár 26 éve. Az akkor megfogalmazott küldetés szerint Balassi Bálint példája a 21. században is felemelő. Szükség van olyan költőkre, akik Balassi szavaival élve „Emberségről példát, vitézségről formát” tudnak adni.

A rendezvény a Törökbálinti Cantabile Kórus fellépésével kezdődött, majd Molnár Pál, a díj alapítója köszöntötte az egybegyűlteket. Ismertette a Balassi-kuratórium döntését, miszerint idén Bencze Lajos szlovéniai magyar költő kapja a Balassi-emlékkardot.

A Muravidéken, Göntérházán született költő, magyartanár – aki a Maribori Egyetem magyar tanszékének volt docense – szerkesztette a Hidak című nemzetiségi műsort a Szlovén Televíziónál, és több újságnál dolgozott. Számos verseskötete, monográfiája és tanulmánya jelent meg, a szlovéniai magyar irodalmi élet szervezője. Írott szóval a megmaradásért című műve több kiadást ért meg. Pécsi Györgyi irodalomtörténész laudációjában kiemelte, hogy ebből a könyvből érthetjük meg a szlovéniai magyarság önszerveződésének jelentőségét. A muravidéki magyarok szeretete szólal meg Mák Ferenc írásában is, amely a Magyar Szóban jelent meg néhány éve a költő 60. születésnapja alkalmából: „Bence Lajos 2000-ben, a Ráolvasások című verseskötetében a boldog otthonlét isteni ajándékairól énekelt; az ismerős tájban a lepkéket ébredéskor gyöngéden megérintik a szőlőhegyi fények, harangszó idején szabad folyása van az áldásnak, napnyugta után pedig rend és bizonyosság szikrázik a csillagokban. Borral, reménnyel dajkál a táj, s még a csigaház is elbujdosott szellőket rejteget. A Lendva-környéki Bence Lajos volt talán az egyetlen Kárpát-medencei magyar költő, akinek az ezredfordulón is volt boldog éneke. És mi, a vigaszt várók, lelkes odafigyeléssel lestük a megszólalását.” Müller Mátyás versmondó szavalta el a költő egyik versét.

Bence Lajos mellett a román Elena Lavinia Dumitru vehette át a kardot, amit megcsókolt, majd rövid beszédet mondott magyarul, vastapsot kapva a közönségtől. Tavaly az ausztrál költő, Ross Gillett kapta meg a végvári poétáról elnevezett szablyát, akinek gratuláló levelét most Molnár Pál olvasta fel: „Dumitru asszony egyértelműen tudatában van a Balassi-versek teljes szépségének, formailag és fogalmilag egyaránt. Celia-ciklusfordítása nyilvánvalóan óriási jelentőségű.” A román műfordító a Bukaresti Egyetem Hungarológia Tanszékén Molnár Szabolcs professzor diákjaként ismerte meg a magyar irodalmat és szerette meg Balassi költészetét. Balassi Bálint Célia-ciklus – Ciclul Celia című kétnyelvű verseskötete 2016-ban jelent meg. Elena Lavinia Dumitru igényes tanulmányt is írt Balassi Bálintról. Egykori tanára, Molnár Szabolcs professzor írt méltatást róla, ezt Gadácsi János olvasta fel. Balassi Bálint Adj már csendességet… című versét Kecskés D. Balázs zeneszerző zenésítette meg. A mű ősbemutatóját a Törökbálinti Cantabile Kórus adta elő Vékey Mariann Balassi-érmes karnagy vezényletével.

Forrás: Magyarnemzet.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Magyar Kurír