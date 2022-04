Kit keresel? – Online pannonhalmi lelkigyakorlat hivatáskeresőknek

Bizonytalanság és izgatottság, kíváncsiság és némi félsz. Érzések, amelyekkel szembesülnek azok, akik arra próbálnak választ találni, vajon hogyan teljesedhet ki életük. Úgy, hogy istenkeresésüket egy szerzetesközösségen belül élik meg, vagy más utat szánt nekik az Úr?

Bár a lelkigyakorlat kísérői – Imre atya, Fülöp és Lőrinc testvér – már meghozták saját döntéseiket, vagy azok egy részét, de jól emlékeznek arra, mennyi kérdés és kétség merült fel bennük előtte.

Van ebben valami nagyon személyes, és csak olyan óvatosan tárjuk fel mások előtt... Egy ilyen online, lelkigyakorlatos közösség védett közegként nagyon jól tud működni ebben az időszakban”

– mondja Imre atya. A pannonhalmi monostor magisztereként ő foglalkozik a szerzetesség iránt érdeklődőkkel és a szerzetesi képzésben részesülő, frissen belépett testvérekkel.

A kezdeti izgatottságot, saját kérdéseid bizonytalanságát és a felmerülő akadályokat is könnyebben élheted meg, ha tudod, hogy a melletted lévő ugyanabban a cipőben jár

– erősíti meg Imre atya szavait Fülöp testvér, aki egyszerű fogadalmasként készül a teljes elköteleződésre. Mindhárman úgy tartják, hogy az online formában zajló lelkigyakorlat kifejezett előnye, hogy az épp csak a hivatáskeresés útjára lépőknek nem kell egyből egy nagy döntést meghozniuk. Azaz nem kell több napra Pannonhalmára utazniuk, a távollétüket pedig megmagyarázniuk környezetüknek már akkor, amikor még maguk sem látják tisztán az útjukat. „Ez az első elköteleződés arról szól csupán, hogy az érdeklődők ezt a húsvéti időszakot szeretnék imádságosan az Istennek adni. Rá és néhány szerzetesre bízzák magukat – meg a lelkigyakorlatos csoportra – és engedik, hogy a beszélgetések, a közös lelki olvasmányok révén alakuljon az ő útjuk” – magyarázzák.

A szerzetesek 2022. április 20-tól június 1-ig kínálnak heti egy online közös estét, amelyeket egyéni imádságok, feladatok egészítenek ki.

A lelkigyakorlat gerincét Michael Casey atya Az örök életre vezető út című könyve adja, amelyet közösen dolgoznak fel; az online alkalmakat pünkösd hétvégéjén pedig személyes találkozással mélyítenék el. Mint mondják, a húsvéti időszak különösen is alkalmas annak megtapasztalására, hogy bár sokszor hajlamosak vagyunk a hivatáskeresésre mint kínlódásokkal, teli göröngyös útra gondolni, de valójában benne van a húsvét öröme, és csodája. „Egy lendülettel teli, krisztusi öröm, amire mindannyian meg vagyunk hívva. Erről szól hivatásunk, hogy élettel teli, tanúságtevő, hiteles, Krisztust követő emberek legyünk.”

A szerzetesek abban próbálnak segítséget nyújtani a lelkigyakorlaton részt vevőknek, hogy megtalálják saját helyüket a világban ott, ahol ez a krisztusi öröm és a magára találás boldogsága a legteljesebb. Ahogy Lőrinc testvér – aki fiatal szerzetesként nemrég tette le örökfogadalmát – mondja:

A lelkigyakorlat célja végső soron, hogy a hivatáskeresők ráleljenek arra, hogyan, miben élhetik meg leginkább önazonos keresztény életútjukat.”

Ez pedig nem biztos, hogy végül a szerzetesség lesz – teszi hozzá. Ahogy az előző év tapasztalata is mutatja, volt, aki megerősödött abban, hogy az egyházi hivatás terén lépjen előre, de olyan is, akiben az tisztázódott, hogy inkább a párkapcsolat és nem a szerzetesség az ő útja. Mint mondják, bármilyen döntésre is jutnak a jelentkezők, biztosak lehetnek abban, hogy közelebb jutnak ahhoz a tervhez, amit Isten megálmodott róluk.

A lelkigyakorlatról bővebben ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír