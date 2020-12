Kocsis Fülöp érsek-metropolita életre hívta a Családokért határtalanul alapítványt

A szervezet célja, hogy a Kárpát-medencében élő családok között határtalan kapcsolatokat teremtsen. Az anyaországbéli és a határon túli családok az összekapcsolás által hatékonyan tudják majd egymást kölcsönösen támogatni. Fontos szempont, hogy az alapítvány működése során a családokban jelentkező problémákra a családok segítségével adjon megoldást.

A sajtótájékoztatón Kocsis Fülöp érsek-metropolita elmondta, a kezdeményezés fő célja a Kárpátalján és Partiumban, Erdélyben élő családok támogatása, de a Felvidéken vagy Délvidéken található magyarokkal is szeretnének kapcsolatba lépni. Az alapítvány sajátossága, hogy családok segítenek más családokat.

„Szeretnénk, hogy a családok egyes tagjai is vegyék ki a részüket a feladatokból, ne csak egy áldozatos lelkű édesanya, vagy egy jól szervező édesapa ügye legyen a kapcsolatteremtés, hanem a gyermekek is tudjanak ehhez hozzátenni a maguk ötletességével, szeretetével” – hangsúlyozta Kocsis Fülöp.

A metropolita azt is kiemelte, hogy bár a határon túli családok kétségtelenül nagyobb szükségben élnek, mint az anyaországiak, ez a szükség nem feltétlenül anyagi természetű. „Jól tudjuk, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem szükség van arra a belső tartásra, arra a bizalommal teli életszemléletre is, amelyből nagy hiányosság van ma a határon innen is túl is. Szeretné az alapítvány a határ mindkét oldalán élő családokat megerősíteni. Szeretnénk az ugyanolyan felekezethez tartozó családokat összekapcsolni, mert így a felekezethez való tartozást is meg tudjuk erősíteni. Semmiképpen sem célunk csak görögkatolikus családokra korlátozni ezt a tevékenységet. Az a tervünk, hogy más felekezetekhez tartozó családok között is ugyanígy kiépüljenek az egyre erősödő, élő kapcsolatok.”

A családok belső összetartó erejét is növelheti az alapítvány, a Krisztusban végzett cselekedetek összehozzák a családtagokat. „Egyszerre erősítjük tehát a családon és a felekezeten belüli kapcsolatokat, egyszersmind a magyar nemzethet való kötődést is” – zárta beszédét Kocsis Fülöp metropolita.

Az eseményen a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, Fischl Vilmos elmondta, nagy megtiszteltetés számukra, hogy helyszínt biztosíthattak ennek az eseménynek. „A családok támogatásánál fontosabb nincs, ez az alapítvány minden bizonnyal megtalálja majd a megfelelő módot erre” – mondta.

A sajtótájékoztatón felszólalt Szentes Tamás, a Családokért határtalanul alapítvány elnöke, valamint Pallai Béla atya, az alapítvány kuratóriumának partiumi tagja is. Az elhangzótokról bővebben ITT olvashatnak.

Az alapítvány létre jöttét Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter is üdvözölte. Gondolatait videóüzenetben tolmácsolta a sajtótájékoztató résztvevőinek. A videó ITT nézhető meg.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír