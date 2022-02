Kocsis Fülöp metropolita személyesen is beszélhetett a szinodális útról a pápával

„Megkérdeztem tőle, mit szólna ahhoz, ha a gyerekek véleményét is kikérnénk, mit gondolnak a szinódusi útról. Persze, sejthettem, de be is igazolódott, hogy lelkesen fogadta a gondolatot, és biztatott is rá, hogy szervezzük meg. Ezen felbuzdulva a Hajdúdorogi Főegyházmegyében a hitoktatókon keresztül a gyermekeket is megkérdezzük, szerintük mit kell tenni azért, hogy Egyházunk szinodális, azaz családias legyen” – számolt be a beszélgetésről Kocsis Fülöp, aki hozzá is kezdett a Ferenc pápa tetszését is elnyerő ötlet megvalósításához.

„A tíz nagy témából a hozzájuk közelebb álló ötöt kiválasztva, számukra érthetőbb módon fogalmaztuk át a kérdéseket. Várjuk tehát a gyermekek meglátásait is. De őket is arra biztatjuk, hogy előtte imádkozzanak, tanulják meg, hogyan kell figyelni a Lélek szavára, hogy amit mondanak, az ne csak egyéni véleményük legyen, hanem minél inkább a Szentlélek üzenete. Hitoktatóinkat kérjük, hogy segítsenek ebben nekik, nekünk, s ilyen módon közvetve Ferenc pápának és az egész Egyháznak” – fogalmazott az érsek-metropolita.

