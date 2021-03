Kolping-ház épül Temesváron

„A zűrzavaros időkben mi a béke házát építjük” – Adolph Kolping 19. századi katolikus papnak, a katolikus legényegyletek és -házak alapítójának szavai adják a Romániai Kolping Családok Központi Szervezete új projektjének mottóját. A temesvári Gyárváros negyedben 2019-ben kezdték el a „legényegyleti ház” építését, körülbelül 300 méterre az egykori, már lebontott katolikus legényháztól.

Napjainkban nem találunk szállást kereső szakmunkás legényeket a városokban, de most is vannak olyan fiatalok, akik számára a duális képzés opciót jelent. A Brassói Kolping Szervezet társalapítója az első vendéglátóipari és turisztikai területen működő, duális képző Cool Academy nevű iskolának. A Kolping Szállodában gyakorlati képzésben részesülnek az állami iskolában tanuló diákok is. Az itt szerzett tapasztalatokat az új temesvári projektben is kamatoztatni tudják majd.

A Temesvár-Gyárvárosban épülő új ház elsősorban konferenciák, oktatási tevékenységek helyszíne lesz, ahol kurzusokat, műhelymunkákat, fiatal- és felnőttképző tevékenységeket tartanak. Másodsorban vendégházként funkcionál majd, szállás- és vendéglátási lehetőségekkel; harmadsorban pedig „gyakorló cégként” szolgál majd a vendéglátóipari és turisztikai területen tanuló diákok részére, akik így alkalmazottak mellett tölthetik el a kötelező hároméves képzés alatti gyakorlati időt. A ház konyhája „gyakorló konyha” is lesz egyben a kezdő szakácsoknak, ezenkívül átveszi a gyárvárosi görögkatolikus plébánia által huszonöt éve működtetett Kolping szociális konyha feladatait is. Nem utolsósorban pedig szállást biztosít a ház a Temesváron tanuló egyetemistáknak és fiatal álláskeresőknek.

Az építőtelepet nemrégiben felkereste Ovidiu Ganț, a Romániai Német Demokrata Fórum országgyűlési képviselője, aki a hasonló beruházások fontosságát hangsúlyozta a közösségápolás, hagyományőrzés, oktatás és képzés, helyi, regionális és országos szintű polgári kezdeményezések terén.

Az új temesvári Kolping-ház építési munkálatainak megkezdése számos adománynak köszönhetően valósulhatott meg.

2023-ban Temesvár lesz Európa egyik kulturális fővárosa. Bíznak benne, hogy az épülő Kolping-ház is számos rendezvénynek és sok vendégnek adhat majd otthont. A házavatót idén októberére tervezik.

A munkálatok menetét és a házat virtuálisan ITT lehet megtekinteni.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye / Romkat.ro

