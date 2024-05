Konferencián emlékeztek meg Fraknói Vilmos püspökről Nagyváradon

Fraknói Vilmos váradi kanonok, címzetes püspök halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett tudományos konferenciát a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a Moravcsik Gyula Intézet. Olyan előadások hangzottak el, amelyek új szempontokat és friss adatokat kínálnak a magyar történeti kutatások korszakairól.

A konferencia ünnepélyes megnyitóját május 2-án, csütörtökön délután tartották a püspöki palota dísztermében.

Tusor Péter főszervező, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó köszöntötte a jelenlevőket. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyváradi katolikus püspökség az évszázadok folyamán mindig is a spirituális, tudományos, kulturális és pasztorális élet központja volt – az utóbbi 150 évből elég, ha olyan neveket említünk, mint Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Bunyitay Vince vagy Fraknói Vilmos.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a távolabbról érkezett vendégeknek elmondta, hogy a mostani egy elég intenzív, eseményekben gazdag időszak a váradi magyarok életében, hiszen jelenleg zajlik a 32. Festum Varadinum ünnepségsorozat. „Szinte mindenhol mindenki megmozdul”, keresi a közös utat.

A konferencia résztvevői is kutatják a múltat, a gyökereket, értékeket teremtve – folytatta gondolatmenetét a főpásztor. – Elődeink is ezt tették, odaadással, hivatástudattal; de nekünk nemcsak megbecsülni, hanem folytatnunk is kell az ő munkájukat a közösség szolgálatában, hogy az utánunk következő nemzedékeknek is legyen mire büszkéknek lenniük – hangsúlyozta Böcskei László püspök.

A nyitóünnepségen Fodor József általános helynök, nagyprépost ünnepélyesen bejelentette, hogy kezdeményezésére, a püspökség gondozásában, a centenáriumi év alkalmából megjelent Fraknói Vilmos 1892-ben Rómában, a vatikáni pápai nyomdában nyomtatott, Várad felszabadítása 1692-ben és XII. Incze pápa című munkájának hasonmás kiadása.

A dolgozat kiegészült a szerző életrajzával, amelyet Fodor József írt, továbbá két melléklettel. A latin mellékletet a helynök, az olasz nyelvűt Kovács F. Zsolt váradújvárosi plébános fordította. A kötet egy-egy példányát a jelenlévők megkapták ajándékba.

A prezentációkban többek között elhangzott, hogy Fraknói Vilmos útnak indította a Monumenta Vaticana Hungariae-t, majd az 1890-es években saját költségén megalapította a Római Magyar Történeti Intézetet. Nem egyedül dolgozott, a munkálatokba többen is bekapcsolódtak. Munkatársai fontos szerepet játszottak, római működésüket azonban még nem vizsgálta alaposabban a történettudomány. Fraknói Vilmos római éveiről, terveiről és kiváltképpen örökségéről szintén lehet még újat mondani.

Az előadások a Vatikánban elkezdett magyar történeti kutatások hőskorát is körbejárták új adatok és szempontok alapján. Frissen elkészült életmű-bibliográfiájának elemzése a 18–19. századi munkásságába is bepillantást engedett.

Fraknói Vilmos kötődését Váradhoz, Erdélyhez, MTA-főtitkári tevékenységét, továbbá a munkásságát övező vitákat, valamint publicisztikáját és halálának körülményeit is tárgyalták a konferencia előadói.

Szöveg, fotó és forrás: romkat.ro; Ciucur-Losonczi Antonius; erdon.ro; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

