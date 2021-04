Konferenciát szervez a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület

A Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HuPCC) létrejötte meghatározó lépés a klímavédelem terén Magyarországon – abban a tekintetben nemzetközileg is, hogy az ENSZ mellett működő nagy tekintélyű, Nobel-békedíjas, globális látókörű IPCC mintájára létrehozott országszintű szervezetek sorában az elsők között van.

A testület fő célja, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos legújabb tudás és kutatási eredmények magyarországi vonatkozásait tudományos értékelő jelentésekben összegezze, amelyek modellként szolgálhatnak a tudományterületek közötti konszenzus kialakítására, illetve a politikai döntéshozatal hatékony támogatására. A jelentés elsősorban a döntéshozók – kormányzat, szakpolitikai tárcák, üzleti szféra, intézmények, civil szféra – számára készül.

A magyar szervezetbe meghívást kaptak a teológiai oktatási, tudományos intézetek képviselői is, akikre kifejezetten nagy figyelem irányul. Ennek jele az is, hogy a HuPCC által most szervezett Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia 1. szekciójának – Etikai alapok – vezetésére Zlinszky Jánost, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának docensét és Nobilis Máriót, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Gyakorlati Teológia Tanszékének oktatóját, megbízott vezetőjét, a főiskola és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület együttműködésében rendszeresen szervezett Naphimnusz Műhely kurzus vezetőjét kérték fel. Nobilis Márió a „Válaszok egyéni, közösségi és lokális szinteken, oktatás és szemléletformálás” témával foglalkozó 11. szekció munkájában is részt vesz; ebben a csoportban a pasztorálteológia által felajánlható hozzájárulást, így az „ökológiai megtérés” fogalmából levonható következtetéseket képviseli a társadalmi szemléletformálás terén.

Az egyesület április 12–15-én tartandó online konferenciája – melynek fővédnöke, a HuPCC felkérésére Áder János köztársasági elnök – az első magyar éghajlatváltozási jelentés elkészítésére irányuló folyamat része.

