Könyvekkel a bombák ellen – A Szent Pál Társaság könyvesboltja továbbra is nyitva van Lvivben

„Ukrajnában már több mint egy hónapja háború dúl. Mindennapos a bombák által lerombolt házak látványa. Mariupol városa ma már csak egy temető. A menekülők hatalmas tömege kel át Ukrajnán, kiutat és biztonságosabb helyet keresve. Lvivben csak néhány napra találnak menedéket, de így is látjuk a könnyeiket, és megérinthetjük remegő kezüket” – nyilatkozta Mariusz Krawiec, a Szent Pál Társaság lengyel misszionáriusa, a lvivi közösség elöljárója, valamint a sajtóapostolkodás és a könyvesbolt működtetésének a felelőse.

„Március 26-án éppen lvivi házunk udvarán tettem-vettem. Hirtelen arra eszméltem fel, hogy három orosz rakétát látok a fejem fölött elsüvíteni. Nagyon gyorsan repültek, de olyan alacsonyan, hogy tisztán láttam őket. Nem volt kétségem afelől, hogy a halál eszközeit láttam. Néhány perccel később robbanást hallottam, és füstöt láttam a horizonton. Egy pillanatra félelem és megdöbbenés markolt a szívembe. Ki tudja, lehet, hogy mögöttem van még egy rakéta, mely egyenesen a házunkra zuhan majd… Az emberi vigaszok ezekben a pillanatokban már nem számítanak – folytatta a lelkipásztor. – Meg kell hallanunk: »Ne féljetek!« A mi Urunk, Jézus e szavai jól ismertek a Szent Pál Társaság templomaiban és kápolnáiban: az alapító, Boldog Giacomo Alberione azt akarta, hogy mindig a tabernákulum közelében legyenek. »Ne féljetek! Veletek vagyok!« Az Úr jelenléte biztonságot nyújt számunkra, és békét ad a szívünknek. Minden a szívből indul. Ha béke van bennünk, a máshol zajló háború már nem ijeszt meg bennünket.”

Március 29-én Konrad Krajewski pápai főalamizsnás Lvivbe látogatott, hogy átadja a Ferenc pápa által a háborúban megsérült gyermekek számára adományozott mentőautót. Krajewski bíboros a Szent Pál könyvesboltba is ellátogatott. A bíboros megköszönte a társaság tagjainak ukrajnai jelenlétét, és megáldotta szolgálatukat.

A Szent Pál Társaság kiadóhivatala továbbra is működik. A lvivi üzlet a könyvek által kapaszkodót nyújt a lelki vigaszt kereső emberek számára. „Továbbra is jelen vagyunk az interneten, és az ukrán nyelven kiadott könyveinkre kapunk megrendeléseket más országokból is, ahol menekültek élnek, többek között Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból és Németországból” – zárja beszámolóját Mariusz atya.

Fordította: Varga Judit

Forrás: Fides

Fotó: Familiacrista.paulus.pt; Vatican News

Magyar Kurír