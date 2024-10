Kórházlelkészeknek és lelki gondozóknak tartottak szakmai napot Kiskunhalason

Kórházlelkészek, beteglátogatók, lelki gondozók és kórházi dolgozók fogadták el a meghívást a magas színvonalú szakmai képzésre, amelyen Tésenyi Tímea, a Semmelweis Egyetem adjunktusa, klinikai lelki gondozó tartott előadásokat a beteglátogatók és lelkigondozók helyzete, feladata az egészségügyi intézményekben, valamint a kiégésre hajlamosító tényezők és a kiégés megelőzése témában.

A szakmai nap egyik kiemelkedő eseménye a beteglátogatók megáldása és eskütétele volt, melynek keretében az önkéntesek elkötelezték magukat a betegek szolgálata, az egészségügyi titok megtartása és saját istenkapcsolatuk ápolása mellett. A szolgálat munkatársai átvették egyenpólóikat, amelyen már a szolgálat megújult logója és neve szerepel.

A rendezvényen jelen volt Hodánics Tamás református kórházlelkész, lelkigondozó Kecskemétről, továbbá Kiskunhalasról Kováts Teodóra református, valamint Honti Irén evangélikus lelkész is. Ez is jól mutatja, hogy a szolgálat együttműködik más keresztény felekezetekkel is; egy csapatként tudnak tevékenykedni e közös ügy érdekében.

A szakmai nap zárszavában Fekete Gábor kórházi lelkigondozó hangsúlyozta, hogy minden jelenlévőnek Istentől származó különleges elhívása van a betegek felé, ami abból is kitűnik, milyen kanyargós utakon (sokszor megdöbbentő „véletlenek” segítségével) jutottak szolgálati helyükre, hiszen „Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni”.

A rendezvény szerény agapéval zárult, melynek fő célja az együtt töltött, egymásra szánt idő, amely egymás meghallgatására, tapasztalatok cseréjére, kapcsolatok építésére és ápolására egyaránt alkalmas volt.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye

Fotó (archív): Merényi Zita

