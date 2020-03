Koronavírus: Üresek a szenteltvíztartók számos olaszországi templomban

A fertőzés miatt Olaszországban február 23-án bevezetett óvintézkedések a templomokra is vonatkoznak. A legtöbb fertőzöttet számláló Lombardia és Veneto tartományban a templomok többsége bezárt; amelyek nyitva tartanak, ott is felfüggesztették a szentmisék bemutatását. Bezárta kapuit a milánói dóm és a velencei Szent Márk-bazilika, melyek a jelenlegi tervek szerint március 2-ától nyithatnak újra, de csak „adagolva” engedik be a látogatókat.

A hamvazószerdai szertartások is elmaradtak Észak-Olaszországban, több plébános közösségi oldalán jelentette be a híveknek, hogy a szertartást hosszabb harangzúgással helyettesítik. Emilia Romagnában a következő hetekben esedékes nagyböjti házi áldásra sem kerül sor; ám a hittanórák az iskolák újbóli megnyitásával folytatódnak.

A genovai Szent Antal-templomot nem zárták be, de a vasárnapi szentmisék bemutatásához a papok március 1-jén is az interneten közvetített misézést választották az erre kialakított közösségi videómegosztón. Máshol a templomi gyászszertartásokat is az internet segítségével lehetett követni, mivel az adott templomokba csak kevés embert engednek be.

Róma belvárosában március 1-jén bezárták a Szent Lajosról elnevezett francia templomot, miután kiderült, hogy a francia plébánost Párizsban kórházba szállították koronavírus-fertőzéssel. A lelkipásztor február közepén utazott Rómából Párizsba autóval.

Vatikánvárosban is követik az olasz hatóságok által előírt óvintézkedéseket: jelenleg a pápai állam egyik kapuja melletti Szent Anna-templomban is üresek a szenteltvíztartók. A rendelkezések alapján a szentmiséken áldozáskor a hívők kezébe helyezik az ostyát, a békejobbként szolgáló kézfogást pedig ideiglenesen mellőzik. A vatikáni hivatalokban kötelező a kézfertőtlenítő gél használata.

A Vatikán bejelentette, hogy elhalasztották az Assisiben márciusra tervezett találkozót, amelyre Ferenc pápát is várták.

A Vatikán korábban közölte, hogy a Szentatya nem módosítja a hagyományos hamvazószerdai szertartásokat, és nem vezetnek be óvintézkedéseket a hívőkkel szemben. Ellenben bejelentették, hogy bezárják az olaszországi katakombákat, mivel az ókori földalatti keresztény temetőkben a nedvesség miatt a vírus könnyebben terjedhet.

Országos szintű kormányrendelet váltja fel az eddigi helyi óvintézkedéseket az olasz kormány március 1-jén, vasárnap tett bejelentése szerint: ennek alapján három zónára osztották fel Olaszországot a koronavírus-fertőzés elterjedésétől függően.

Az úgynevezett vörös zónába tartoznak Lombardia és Veneto tartomány egy hete vesztegzár alá helyezett, a járvány által leginkább érintett térségei. Lombardiában tíz önkormányzat van karantén alatt 47 ezer lakossal; Venetóban a 3500 lakosú Vo’ Euganeo.

A sárga zónába tartozik Lombardia, Veneto többi része és Emilia Romagna tartomány; a Liguriában fekvő Savona város térsége, Marche tartományban található Pesaro és Urbino.

E területeken március 8-ig meghosszabbították az oktatási intézmények zárva tartását; továbbra sem nyithatnak ki a mozik, színházak, edzőtermek, fürdők; felfüggesztették a sport- és tömegrendezvényeket, a múzeumok korlátozott számban látogathatók, a kórházakban pedig minimálisra csökkentették a látogatási időt. A zártterű síliftek kabinjaiban az eddig engedélyezett utasok egyharmadát szállhatják fel egyszerre. A sárga zónához tartozó Milánóban tehát továbbra sem nyitják meg teljesen a múzeumokat, zárva maradnak a mozik is, pedig Giuseppe Sala polgármester a város kulturális életének újraindítását szorgalmazta a félelem keltette bénultság oldására. A lombardiai Bergamo, Piacenza, Cremona, Lodi térségében a kereskedelmi központokat is bezárták.

Olaszország zöld zónához tartozó további területein fertőtlenítik az iskolákat, a hivatalokat, a tömegközlekedési eszközöket.

