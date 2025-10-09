Kovásznak lenni – Gulyás Péter egyházi fejlesztő a Lélekjelenlét podcastban

Az Egyház kétezer éves fennállása azt bizonyítja, hogy ez a szervezet él, időről időre megújul, és megújulásra kész. Megújulásának motorja az, hogy Istenbe van beágyazva, és a Szentlélekbe kapaszkodik.

– Mit jelent az egyházi fejlesztés, mivel foglalkoztok?

– Valójában humán fejlesztéssel foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy az emberekbe fektetünk energiát, és ennek sok műfaja van. Coaching, szupervízió, tréning, képzés, felkészítés, kiválasztás, közös tervezés, csapatépítés, közösségépítés. Szeretem hangsúlyozni, hogy az egyházi fejlesztők nem csak egyházfejlesztők, nálunk az Egyház nem tárgy, mi is annak a része vagyunk. Nemcsak arról van szó, hogy specifikus nyelvezete, logikája vagy racionalitása van az egyházi szervezeteknek, hanem az Egyház Krisztus teste, és ez misztikus részesedést jelent.

– Ha jól tudom, nem kaptál vallásos nevelést.

– Valóban nem, és ezt elsősorban áldásként tartom számon. Kamaszkori kíváncsiságom vezetett a Katolikus Egyházba. Egy 16 éves koromban történt istenélményt tudok felidézni, amikor egy lelkigyakorlaton nagyon erős hívást kaptam, amit akkor úgy tudtam megfogalmazni, hogy az Egyházban szeretnék „pezsegni”. Az imádságom meghallgatásra talált, mert a 75 éves Gyulay Endre püspök bizalmat szavazott nekem 25 éves koromban.

– A költővel szólva: lehet, hogy te csak a hátad mögé néztél, és rögtön megláttad Istent, más meg körbefutja ezért a fél világot.

– Szerintem Isten zsenialitása, hogy ő mindenkit a saját nyelvén szólít meg, nem személyválogató, mindenkire szüksége van. Azért is gondolkozom az egyházi fejlesztésről mindig tágabban, mint saját magamról, vagy a csapatunkról, vagy a hálózatunkról.

Szerintem mindenki, minden ember erre a fejlesztésre van meghívva. Ha mi a test részei vagyunk, ha mi fejlődünk, ha mi növekedünk, ha mi kibontakoztatjuk a képességeinket, tehetségeinket, beváltjuk a talentumainkat, betesszük a saját energiánkat az Egyházba, akkor fejlesztjük az Egyházat.

– Miért a Katolikus Egyház mellett döntöttél? Mi volt az, ami miatt azt mondtad, hogy itt van a legjobb hívószó számomra?

– Számomra világos volt, hogy ennek a „cégnek” a legjobb a „terméke”. Lehet, hogy itt nagyon gyalázatos a marketing, vagy nagyon sok szervezési probléma van, de az alapító itt a legerősebb, és az üzenet meg a „termék” életbevágó fontossággal bír.

A teljes beszélgetés lejegyzett változata IDE KATTINTVA elolvasható.

A Lélekjelenlét a Váci Egyházmegye idén április végén indult podcastja, melyben egyaránt foglalkoznak hétköznapi és egyházi kérdésekkel, kihívásokkal, és igyekeznek azokra hiteles példákat felmutatva, keresztény hitünk mentén választ találni.

Forrás, fotó és videó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír