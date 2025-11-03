A nagyközönségnek is levetítették a Romzsa Tódorról készült filmet Nyíregyházán

Romzsa Tódorról, a vértanú püspökről Bokor Attila készített életrajzi drámát 2025-ben. A korábbi zárt körű, premier előtti tesztvetítések után immár a nagyközönség is megtekinthette a filmet.

A Nyíregyházi Egyházmegye szervezésében ez az alkalom több volt, mint egy esti mozizás: a Krúdy Art Moziban Szabó Tamás pasztorális helynök köszöntötte a megjelenteket, a vetítés után pedig közös beszélgetésre hívott mindenkit a közeli Szent Miklós-székesegyházba ezekkel a szavakkal:

Az emberi történelmet nem mindig az igazság és nem mindig a jó szándék írja, de a történetek végére a pontot mindig az Úristen teszi.

Azért hívok mindenkit a székesegyházba, hogy ezt a pontot keressük, mert különben nem kerek a történet, nem befejezett a mondat. Ez a pont pontosan azt jelzi számunkra, hogy az élet örökké tart.”

A székesegyházban Orosz Gábor székesegyházi beosztott lelkész vezette az imádságot Szocska Ábel püspök jelenlétében.

A főpásztor örömét és köszönetét fejezte ki a jelenlévőknek, hogy rászánták estéjüket a filmre, a közösségi programra; majd arról az erőfeszítésről beszélt, amelyet Romzsa Tódor segédpüspökként megtett az Egyházért, nem a számára megfelelő körülményeket várta, nem szabott feltételeket, hanem cselekedett, próbált helytállni. Pontosan erre tanít magatartásával Romzsa Tódor püspök minket is – mondta Szocska Ábel.

A megyéspüspök elmesélt a vértanú gyermekkorából egy kedves történetet, ahogyan kisegítette a pásztorjátékban az egyik szereplőtársát, és odasúgta neki a szöveget: „Kövessétek a csillagot!”

Mi is, miként ez a gyermek, megtorpanunk, elvonja figyelmünket a világ zaja, de Tódor püspök nekünk is súg talán épp ezáltal a film által”

– biztatott a főpásztor.

A rövid imádság után mindenkit személyesen is köszöntött a hierarcha, és a közösségi terembe invitálta a vendégeket, akik a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnak és a hívek felajánlásának köszönhetően finomságokat fogyaszthattak.

A pasztorális iroda szervezésében a parókián egy kiállítást is megtekinthettek, amely Boldog Romzsa Tódor és Boldog Orosz Péter Pál életútját, vértanúhalálát és a hozzájuk szóló imákat mutatta be.

Filmográfia:

Cím: Romzsa Tódor

Műfaj: magyar életrajzi dráma

Gyártás, megjelenés éve: 2025 (a forgatás 2023-ban zajlott)

Játékidő: 1 óra 16 perc

Rendező-producer: Bokor Attila

Operatőr: Máthé Tibor Kossuth- és Balázs Béla-díjas szakember

Főszereplők: Dér Zsolt (Romzsa Tódor püspök), Lux Ádám, Bezerédi Zoltán, Kakasy Dóra, Cserna Antal

Támogató: Nemzeti Filmintézet

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír