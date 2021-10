Közel 300 tömeges erőszakos cselekményt követtek el idén a keresztények ellen Indiában

A dokumentumot számos civil szervezet állította össze, mint például a United Against Hate (Együtt a gyűlölet ellen), az Association for Protection of Civil Rights (Polgári Jogvédő Szervezet), illetve az Egyesült Keresztény Fórum.

„Ami az indiai keresztényekkel történik, abban nincs semmi újdonság. Ilyen események ijesztő rendszerességgel történnek több mint húsz éve, mióta a Bháratíja Dzsanatá Párt (Indiai Néppárt) van hatalmon” – mondta Cedric Prakash jezsuita atya, hittudós és író, az emberi jogok védelmezője.

„2014 óta a »hindutva« ideológia (mely a hindu nacionalizmusra épül) követői egyre erőszakosabb propagandát hirdetnek a vallási kisebbségek, például a keresztények és a muszlimok ellen, szinte következmények nélkül – magyarázta Prakash atya. – Még a leghajthatatlanabb hindu vezetők is a mentességük mögé bújnak, azt hangoztatva, hogy ők vezetőkként érinthetetlenek. A támadások és a fenyegetések száma megugrott.

Ez alkotmányellenes, demokráciaellenes és szétszakítja a pluralista ország szövetét. Az indiai népnek véget kell vetnie ennek a fantazmagóriának, mielőtt túl késő lenne.”

A Keresztények támadás alatt című jelentés szerint, melyet október 21-én adtak ki, a legtöbb támadás az észak-indiai államokban történt, például Uttar Pradesben, Uttarakhandban, Harijánában és Delhiben.

„A félelem és gyanakvás, hogy keresztények áttérítenek hindukat, teljesen alaptalan. 21 államban volt példa brutális támadásokra. A legtöbb északon történt, közülük 288 tömeges erőszakos cselekmény. A helyzet kétségbeejtő, kérdések merülnek fel a National Human Rights Commission (Nemzeti Emberi Jogok Bizottsága) szerepéről, a Belügyminisztériumról és a kudarcaikról” – mondta A. C. Michael katolikus vezető, a Commission for Minorities in Delhi (Delhii Kisebbségekért Tanács) és az Egyesült Keresztény Fórum nemzeti koordinátora. A rendőrségre több mint 49 panasz érkezett, de eredmény nélkül, írja a szöveg. A nyomozás kimutatja, hogy az erőszak legtöbb áldozata a dalitokhoz és a törzsi közösségekhez tartozik. A támadók a hindu nacionalista csoport tagjai, akik azt hangoztatják, hogy a keresztények pénzzel és más segítséggel lekenyerezve térítik a hindukat.

A keresztények minden vádat tagadnak, ahogyan a jelentés összeállításában részt vevő protestáns szervezet, a Unity in Christ (Egység Krisztusban) vezetője, Minakshi Singh rá is mutat: „ez egyáltalán nem igaz, a keresztények aránya az utóbbi években nem változott jelentősen, sőt, számuk egyre csökken”.

Ajaya Kumar Singh katolikus pap, ügyvéd és az emberi jogok védelmezője a Fides hírügynökségnek elmondta: „A vallásszabadság alapvető emberi jog. A lelkiismereten alapuló jogok sarokköve.

A hindutva csoportok több mint egy évszázada vádolják a keresztényeket erőszakos térítéssel minden bizonyíték nélkül. Ez csupán propaganda, és ürügy az erőszakra.

Mindenkinek joga van megválasztani a hitét. A vallásszabadság igazi bizonyítéka az áttérés joga.”

„Néhány faluban templomokat romboltak le, papokat vertek meg. A hívek gyülekezetét erőszakos tömegek zavarták meg, és sok keresztény került kórházba.

A rendőrséget is azzal vádolják, hogy a hívőket fenyegetik, rendőrőrsökre rángatják őket és vasárnap razziáznak, ima közben”

– kommentálta az atya a jelentést.

„Muszáj független nyomozások segítségével fényt derítenünk az igazságra. Senkinek sem szabad bocsánatot kérnie vagy megszégyenülnie azért, mert megtért. Hálásak vagyunk, amiért a civil szervezetek is csatlakoztak az emberi jogokért való küzdelmünkhöz” – mondta Singh atya.

Nemrégiben egy harminc aktivistából álló csoport, melynek tagjai a Vishwa Hindu Parishadhoz („A hinduk tanácsa”) és a Bajrang Dalhoz („az erősek pártja”) tartoztak, rákényszerítettek egy Madhya Pradesh-i katolikus iskolát, hogy állítsanak szobrot az indiai tudásistennőnek, Szaraszvatinak kampuszukon. Madhya Pradeshben, melyet a hindu nacionalista párt irányít, sok erőszakos eseményre volt példa, melynek áldozatai közt voltak keresztény hívek, szerzetesnővérek és papok.

A 2011-es népszámlálás szerint India 1,3 milliárdos lakosságából 966 millióan a hindu, 172 millióan az iszlám és 29 millióan a keresztény vallást gyakorolják.

Forrás és fotó: Fides.org



