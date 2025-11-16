Közel ezerötszázan vettek részt a sárvári Szent Márton lampionos felvonuláson

Sárváron vasárnap este ezerötszázan vonultak a katolikus iskola épületétől – az Ady utcán, a Posta téren és a Hild parkon át – a Szent László-templomhoz.
A lampionos felvonulásra az iskola hagyományának megfelelően nemcsak a Szent László-iskolába járó gyermekeket és szüleiket, de az óvodásokat is nagy szeretettel és kis ajándék lámpásokkal várták.
A Márton-napi esti felvonulás része az intézmény iskolaelőkészítő programjának, így e programon is találkozhattak a gyerekek a 2026 szeptemberében induló első osztályok tanítónőivel.
A templomhoz érve Szent Márton ezúttal is „arany” csokitallérokat osztott a gyerekeknek.
A felvonulás után szentmise kezdődött a Szent László-templomban. A szentmisében a katolikus iskola befogadta új tanulóit.
Talentumos levelet és az iskolai egyenruhát kiegészítő Szent László-kendőt, illetve nyakkendőt kaptak az elsős kisdiákok.
