Közel ezerötszázan vettek részt a sárvári Szent Márton lampionos felvonuláson

Sárváron vasárnap este ezerötszázan vonultak a katolikus iskola épületétől – az Ady utcán, a Posta téren és a Hild parkon át – a Szent László-templomhoz.

A lampionos felvonulásra az iskola hagyományának megfelelően nemcsak a Szent László-iskolába járó gyermekeket és szüleiket, de az óvodásokat is nagy szeretettel és kis ajándék lámpásokkal várták.

A Márton-napi esti felvonulás része az intézmény iskolaelőkészítő programjának, így e programon is találkozhattak a gyerekek a 2026 szeptemberében induló első osztályok tanítónőivel.

A templomhoz érve Szent Márton ezúttal is „arany” csokitallérokat osztott a gyerekeknek.

A felvonulás után szentmise kezdődött a Szent László-templomban. A szentmisében a katolikus iskola befogadta új tanulóit.

Talentumos levelet és az iskolai egyenruhát kiegészítő Szent László-kendőt, illetve nyakkendőt kaptak az elsős kisdiákok.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Benkő Sándor

Magyar Kurír