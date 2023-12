Közel száz menekült gyermek vett részt a Karitász-karácsonyon a Magyar Szentek templomában

A Karitász „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű adventi segélyakciójának mindig hangsúlyos része a családok és gyermekek megajándékozása.

Idén december 21-én, csütörtökön délután 210 ukrán és kárpátaljai menekült részvételével szerveztek karácsonyi ünnepséget az újbudai Magyar Szentek templomában.

Az eseményen Martos Levente Balázs püspök; Haborij Damján, a magyarországi ukrán görögkatolikus egyház lelkipásztora mellett Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete; Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint József Imre, a Katolikus Karitász szociális szolgáltatási ágazati vezetője is.

Az esemény házigazdája Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója volt.

Az ünnepi eseményen jelen lévő hatvannégy család az Ukrajnában továbbra is dúló háború viszontagságai miatt érkezett hazánkba, és Katolikus Karitász budapesti Integrációs Központja rendszeresen támogatja őket élelmiszerrel, utalványokkal, magyar mint idegennyelv oktatással, prevenciós egészségügyi szűrésekkel, munkaerőpiaci integrációval és különféle családi programokkal.

Az adventi délutánon elsőként József Imre, a Katolikus Karitász szociális szolgáltatási ágazati vezetője köszöntötte a pártfogolt családokat és a kiemelt vendégeket.

Majd az esemény házigazdája, Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója osztotta meg a jelenlévőkkel gondolatait: „Napok választanak már csak el minket a karácsonytól. De Krisztus világosságát ma is sokan elutasítják.

Egy éve is abban reménykedtünk, hogy a sötétséget legyőzi Krisztus békéje és szeretetet elhozó világossága. A világ azonban sokhelyütt a sötétséget szereti. A sötétség itt, Magyarországon csökkent, miközben Ukrajnában rendszeressé vált az áramszünet, a légiriadó, a létbizonytalanság.

Az itt jelen lévő családok nálunk találtak világosságot és biztonságot. A Karitász többféle módon igyekszik támogatni őket.”

Az ünnepségen tiszteletét tette Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

A politikus beszédében hangsúlyozta: „Azt szeretnénk üzenni önöknek is és a világnak is, hogy mi a békességet tartjuk a legfontosabbnak; és pontosan ezért a következő időszakban is minden segítséget meg fogunk adni a menekülteknek azoknak, akik rászorulnak, akik szükséget éreznek.”

Soltész Miklós államtitkár kiemelte, hogy a civil szervezetekkel karöltve a Magyar Állam segítségére, amelyet az elmúlt másfél évben a magyar embereken keresztül megadtak, továbbra is számíthatnak.

A népviseletbe öltözött menekült gyermekek tánccal, versekkel és dalokkal készültek az ünnepélyes eseményre. Műsorban ízelítőt adtak az ukrán karácsonyi hagyományokból.

A fellépők többek között a Fővárosi Ukrán Önkormányzat által támogatott Szolomija énekstúdió növendékei, az Ukrán Hagyományok Háza táncegyüttesének tagjai, valamint a Leszja Ukrajinka Országos Ukrán Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola tanulói voltak.

A karácsonyi műsor után elhangzó beszédében Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök elsősorban a gyerekekhez fordult. Arra hívta fel a figyelmüket, hogy több mint kétezer évvel ezelőtt Jézus is volt kisgyermek, mint ők, és idővel megnőtt, ahogy ők is fognak.

Jézus mégis azt tartotta a legfontosabbnak, hogy mindannyian olyanok akarjunk maradni, mint a kicsi gyermekek.

„Amikor a mai délutánon látlak benneteket, nekem ajándék, hogy együtt vagyunk. Amikor a mai délutánon megérzem a bennetek lévő nyugtalanságot, a várakozást, arra gondolok, a Jóisten árassza rátok az ő összes áldását, adja nektek az ő összes nagy ajándékát,

amire nektek szükségetek van, hogy ti is megnőjetek, és az életben nagyon sok jót és fontosat tudjatok tenni.

Azt is kívánom a szüleiteknek, főleg az édesanyáknak, akik veletek vannak, bízzanak abban, hogy az ő szeretetük, a ti szeretetetek a legfontosabb ajándék” – mondta az esztergom-budapesti segédpüspök.

Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Soltész Miklós államtitkár és Martos Levente Balázs püspök személyesen nyújtotta át a több mint száz gyermeknek a játékokat, édességeket, kesztyűt és sapkát tartalmazó angyalbatyukat; mind a hatvannégy család tartósélelmiszer-csomagot is kapott.

Ezt követően Haborij Damján, a magyarországi ukrán görögkatolikus egyház lelkipásztora és Martos Levente Balázs segédpüspök együtt vezette a záró imádságot, és közös áldással indították útjukra a jelenlévőket.

A Katolikus Karitász egész évben örömmel fogadja, ha valaki támogatni kívánja a mélyszegénységben élőkért, idős, beteg emberekért, fogyatékossággal élőkért, szenvedélybetegekért, kisebbségekért végzett munkájukat vagy katasztrófahelyzeti segítségnyújtásukat. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni tevékenységeik folytatásához; a www.karitasz.hu oldalon online adományozási lehetőség is van.

Forrás: Katolikus Karitász



Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír