Közel tízezer diák iskolakezdését könnyíti meg a Katolikus Karitász

A tanév kezdete minden évben nagy anyagi megterhelést jelent a kisgyermekes családoknak. Az iskolatáska, tanszerek, tornafelszerelés és egyéb szükséges eszközök, valamint a megfelelő ruházat beszerzése sok családnak komoly nehézség. A Katolikus Karitász 2021-ben is országos akciót indított, hogy személyre szabott segítséget nyújtson a gyermekeknek.

A Karitász országos központja saját forrásból 20 millió forint értékben, a szervezet egyházmegyei központjai több mint 17 millió forint értékben nyújtottak iskolakezdési támogatást utalvány formájában. Az augusztusban indult segélyakció során Budapesten, vidéken, sőt határon túl is több száz kisdiák kapott támogatást. A támogatottak száma közel 10 ezer fő, akik az adományozóknak köszönhetően iskolatáskát, tolltartót, füzeteket, illetve akár ruhát, komplett számítógépet is kaptak.

A segélyszervezet határon túli magyar településeken is támogatást nyújtott a diákoknak. A Karitász szeretné, hogy ha a szülőföldjükön maradó, magyar nyelvet és kultúrát őrző családok gyermekeinek is könnyebb lenne az iskolakezdés, ezért a szórványban élő önkéntesek szervezésével külön is támogatta azokat, akik magyar nyelvű osztályban vagy iskolában kezdték a tanévet.

Az akció gyűjtési időszaka szeptember 15-én lezárult, de a családok támogatása tovább folytatódik, hisz a tanév első hónapjaiban még sokaknak nincs meg minden felszerelésük. A Katolikus Karitász hálás szívvel köszöni mindazok támogatását, akikkel együtt idén is megvalósulhatott Magyarország legnagyobb iskolakezdési segélyakciója – ennek keretén belül rekord összértékű adományt juttattak el a rászoruló családoknak.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

