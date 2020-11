Közoktatásivezető-képzés indul a Szent Atanáz Főiskolán

A 4 féléves, levelező munkarendű képzés önköltséges formában végezhető. Az önköltség összege 120 ezer forint félévenként.

A négy félév során a jelentkezők alapjogi, munka- és közszolgálati jogi alapismereteket, alapvető államháztartási és európai uniós ismereteket szereznek. Elmélyülnek a köznevelés rendszerében, rálátásuk lesz az intézményi funkciókra, a szervezeti felépítésre, és jobban megbirkóznak a konfliktusok kezelésével is. Az intézményi kapcsolattartáson túl az esélyegyenlőség, pedagógiai folyamattervezés és ellenőrzés témái is szerepelnek a képzésben. A sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása miatt az egészségnevelés és a különleges bánásmódot igénylő tanulók szakszerű ellátása is az elvégzendő kreditek közé került.

Az elméleti tantárgyakon kívül gyakorlati órák és tréningek segítik a pedagógusok elmélyülését. Vezetői ismeretekben marketinges, kommunikációs és konfliktuskezelési szempontból is bővül a szakértelmük.

A jelentkezési laphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni: nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, fénykép, a diploma másolata, igazolás legalább hároméves szakmai gyakorlatról, a jelentkező adóazonosító jele és TAJ-száma. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a csatolt iratok hiánytalanul megvannak.

A jelentkezési lap és a csatolmányok beküldési határideje: 2021. január 20.

A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési lap és a mintaterv a főiskola honlapjáról tölthető le.

