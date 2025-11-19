Közös imádságra gyűltek össze a munkácsi egyházmegye szerzetesei a csernekhegyi bazilita kolostorban

November 11-én, Szent Jozafát vértanú liturgikus emléknapjának előestéjén imatalálkozón vettek részt a munkácsi egyházmegye görög- és római katolikus szerzetesei és szerzetesnővérei a bazilita atyák munkács-csernekhegyi Szent Miklós-kolostorában. A közös esti dicséreten Lucsok Miklós OP munkácsi megyéspüspök is jelen volt.

A csernekhegyi bazilita kolostor falai között a keleti és a nyugati rítusú katolikus közösségek szerzetesei és elöljárói gyűltek össze Szent Jozafát Kuncevic vértanú tiszteletére, akinek emléknapját az Egyház november 12-én ünnepli.

Szent Jozafát püspök az egység vértanúja volt, aki életét az Apostoli Szentszékkel való egységért áldozta. 

Az esti dicséretet Macapula Teodor IVE, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke vezette.

A közös imádságot követően Lucsok Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora tartott előadást, A szerzetesi engedelmesség Szent Jozafát vértanú példája nyomán címmel.

„Minden Isten igéjének meghallgatásával, engedelmességgel kezdődik. Célunk, hogy az ő igéje éljen a szívünkben. Hivatásunk az, hogy Krisztus világosságát befogadva továbbadjuk azt” – hangsúlyozta a munkácsi megyéspüspök. Arra buzdította a jelen lévő szerzeteseket, hogy vizsgálják meg önmagukat, és tegyék fel a kérdést: „Van-e helye a Jézus iránti engedelmességnek a szívemben?”

Tanításában Lucsok Miklós OP rámutatott a szerzetesek feladatára, amely Jézus Krisztus akaratának teljesítésében áll.

Minden azzal kezdődik, hogy meghalljuk Isten Igéjét. Az imádság emberének lenni, és azt tenni, amit Krisztus mond.”

Az imatalálkozón a Munkácson szolgáló domonkos szerzetesnővérek is részt vettek, akik a Szent Márton-plébánián teljesítenek szolgálatot.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Weiss Viktória

Magyar Kurír

