Közös imára hívnak naponta ötször Chicago harangjai

Először reggel kilenckor kondulnak meg a harangok, majd háromóránként újból és újból imára hívják a Michigan-tó partján fekvő nagyváros lakóit: délben, háromkor, hatkor és végül este kilenckor. A város ocsúdik és emlékezik: ilyen még nem történt megalapítása óta. Mintha Illinois állam fővárosa „egyetlen hatalmas szerzetestelep” lenne, melyben háromóránként közös imára gyülekeznek a kolostor lakói. Még a kolostor szó is talál, hiszen az eredetileg zárdát, clausurát jelent. Chicago érseke, Blaise Cupich a kezdeményezésről elmondta: „Az volt a szándékunk a közös imára hívó harangszóval, hogy az egyedül, elszigetelten élő lakosok megtapasztalhassák a közös imádság révén az egységet és a közösséget.”

Az érsekség honlapja az egyes „imaórákra” rövid imádságot és kis elmélkedést tett közzé, három nyelven: angolul, spanyolul és lengyelül, hiszen a városban százezres lengyel közösség is él. Minden egyes napnak közös szándékot adnak, melyet az érsekség napi közös szentmiséjén hirdetnek meg. Az imákat és a szentmisét az érsekség honlapján lehet követni élő adásban, illetve a Twitter-oldalukon keresztül is.

Az egyes napi imaalkalmak közös szándékai: reggel kilenckor a vírusfertőzöttekért és betegekért imádkoznak; délben az orvosokért és az egészségügyi dolgozókért; háromkor azokért, akik a lakosság alapvető ellátásában tevékenykednek; hatkor az összes nemzetért és vezetőikért, míg este kilenckor az elhunytakért.

Az érsekség honlapja pontos tájékoztatást nyújt arról, hogy a közösségi oldalakon közvetített liturgiákon miként lehet részt venni a gyónás, a lelki áldozás, a böjt tekintetében. Már előre jelzik, hogy a nagyheti szertartásokat majd csak virtuálisan tartják meg, amit a közösségi hálón mindenki követhet.

Virtuális perselyezést is tartanak az egyes plébániák szegényei, rászorulói és hajléktalanjai számára, akiket most különösen is megpróbál a járvány. Blaise Cupich chicagói érsek videoüzenettel fordult a hívekhez, melyben bejelentette, hogy az érsekség pénzügyi alapot hozott létre az egyházmegye azon tagjai számára, akiket különösen is hátrányosan érint gazdaságilag a gyorsan terjedő koronavírus-járvány.

Chicago, a „szelek városa” az Amerikai Egyesült Államok harmadik legnépesebb települése, a Nagy-tavak egyikének, a Michigan-tónak a partján fekszik, Illinois államban, az USA középső, északi részén, Kanadától délre. Chicagóban jelenleg közel hárommillió ember él.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

