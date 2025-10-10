Közösségben az erő – Új tanév indult a pécsi Collegium Seraphicumban

A szakkollégiumi rang elérésének egyik fontos állomásaként két éve elindultak a FerencEstek, amelyek idén is szerdánként várják az érdeklődőket. A programok nemcsak a Collegium Seraphicum lakói, hanem a PTE valamennyi hallgatója számára nyitottak.

Első szerdákon, az „Arcok” sorozat keretében neves vendégek tartanak előadást: az idei meghívottak között szerepel Rakonczay Gábor extrémsportoló és Fodor Réka missziós orvos is. Második szerdákon önismereti műhelyt tartanak a Nyolc Boldogság Közösség nővérei. Harmadik szerdákon fiatal ferences szerzetesek érkeznek, hogy a ferences lelkiségről beszéljenek. Negyedik szerdákon párkapcsolati műhely zajlik: házaspárok osztják meg tapasztalataikat, nehézségeiket a fiatalokkal.

A Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat kéthetente segítő szakembert küld a kollégiumba egyéni beszélgetésekre, továbbá idén újdonságként bevezeti a „Merj randizni” programot is, amely a félénkebb fiataloknak segíthet.

Az őszi szünetben a kollégium diákjai Olaszországba utaznak, ahol Assisiben keresik fel Szent Ferenc életének főbb helyszíneit. Az út a 2025-ös zarándoklat éve jegyében különleges lelki élményt ígér.

Szakmaiság és nemzetköziség a Collegium Seraphicumban

A kollégium egyik pillére a diákönkormányzatiság: a munkacsoportok aktívan vesznek részt a programok szervezésében, ami felelősségvállalásra, önállóságra neveli a fiatalokat. Tavaly rendezték meg először a szakmai napot, amelyen a szakkollégisták mutatták be saját tanulmányaikat társaiknak, ugyanis a PTE szinte összes karáról, számos tudományterületről élnek itt diákok. Idén ezt folytatják és továbbfejlesztik, valamint alumni szakmai napot is terveznek, amelyre korábbi kollégistákat hívnak vissza.

Közösségben az erő

„A legnagyobb erőforrásunk a megtartó közösség, és erre nagyon büszkék vagyunk” – hangsúlyozta Rizmayer Rita, a kollégium vezetője.

A szakkollégium népszerűsége egyre nő: idén háromszoros túljelentkezés volt. Több diák is azért jelentkezett a szakkollégiumba, mert csoporttársai ajánlották számára a helyet, ahol mindenki köszön egymásnak a folyosón, néhány kedves szó, mosoly kíséretében.

Az idei tanévben a nemzetköziség is megjelenik: először fogadtak külföldi hallgatót, egy francia erasmusos diák személyében. A közösségi életet pedig nemcsak a lelki és szellemi programok erősítik, hanem kötetlen események is: csocsóestek, dartsbajnokság, sütögetések, kerti mozizások és vetélkedők.

Fejlesztések és támogatások

A MOL Új Európa Alap támogatásának köszönhetően már harmadik éve tudják mérsékelni a kollégiumi díjakat. Korábban megújult az intézmény honlapja, és jelentős infrastrukturális fejlesztések is történtek: új ágyakat és matracokat kaptak a diákok, zajlik a szobák és közösségi terek festése, valamint sor kerül a tetőcserére és a fürdőszobák felújítására is.

Forrás és fotó: Ferences Média; Baranya Vármegyei Hírportál



Magyar Kurír