Közösségben megélni az Isten szeretetét – Megújult a kővágószőlősi templom tornya

A kővágószőlősi Sarlós Boldogasszony-templom tornyának alsó része az Árpád-korban épült, azonban a barokk korban megmagasított toronytörzs a középkori szerkezet teherbírását erősen próbára tette. A Pécsi Egyházmegye építészeti munkatársai évek óta folyamatosan figyelték a falak statikai állapotát, amiken a függőleges repedések fokozatosan tágultak. Emiatt elkerülhetetlenné vált a toronytörzs megerősítése, aminek kivitelezéséhez a plébániai gyűjtésen felül jelentős mértékben hozzájárult az állam és a Pécsi Egyházmegye is. A templom mai, késő barokk alakját 250 éve nyerte el a tulajdonos pécsi székeskáptalan szándékának megfelelően. A felújítás befejezését a templombúcsú napjához igazították.

Az ünnepi szentmise előtt köszöntőt mondott Sándor Tibor Antal, Kővágószőlős polgármestere. Búzás Andor néhai kővágószőlősi lakost idézve kiemelte, Kővágószőlősön az itt élők közössége, összefogása jelentette mindig a megmaradás zálogát. Ez az összefogás tetten érhető a torony felújításában is, és ez ad reményt a jövőre nézve is.

Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke arra buzdította az egybegyűlteket, vigyék tovább elődeik hagyományait. Az elnök tolmácsolta Hoppál Péter országgyűlési képviselő üdvözletét is.

A múlt történéseire való emlékezés mindig tanulságos a jelenre nézve – kezdte beszédét a főpásztor. Ahogy a 13. századtól a családokban megélt hit egyszerűségben, szegénységben megtartotta, sőt, felvirágoztatta az itteni közösséget, ugyanúgy ezen az úton juthatunk előrébb ma is. Ahogy egy család is úgy marad meg, ha asztalközösséget alkotnak, az egyházközségnek is szüksége van az eucharisztikus asztalközösségre. A létszám fogyása mellett a fő nehézség, hogy elvesznek a kapcsolataink, aminek következtében elvész az ember – figyelmeztetett Felföldi László.

Ott érezhetjük magunkat otthon, ahol gyógyulnak a sebeink. Mindenki elszenved sebesüléseket, amik viszont a családban, a szerető elfogadásban gyógyulhatnak. Amikor észleljük a családban, közösségben, hogy nincsenek rendben a dolgaink, nem mehet így tovább az élet, változtatnunk kell, akkor nem azon kell gondolkodni, hogyan menjünk vissza arra a pontra, amikor még minden a helyén volt. Azok a körülmények már megváltoztak, onnan kerültünk ide. Valami teljesen újat kell kitalálnunk. Az ebbéli szándék, az összefogás valósággá lett, ahogyan mindenki kivette a részét ennek az ünnepi alkalomnak a megvalósulásában.

A templom titulusának, Mária látogatásának Erzsébetnél mély mondanivalója van az egyházközség számára. Miért ment el Mária Erzsébethez? Mert beszélgetni akart valakivel a vele történtekről, olyan valakivel, akiről úgy gondolta, hogy megérti őt. Az istenhívő örömét, harcát csak egy másik istenhívő érti meg teljes mélységében. Mária elment Erzsébethez, hogy akit Isten rá bízott, azt közösen elhordozzák és megéljék Isten teremtő csodáját és szeretetét – zárta beszédét a főpásztor.

A szentmisén Várbíró Tamás orgonaművész szólaltatta meg a templom Angster-orgonáját, az énekes szolgálatot pedig a Pécsi Szeráfi Kórus biztosította, akik Nagy Ernő karnagyuk vezényletével gyönyörű koncerttel örvendeztették meg a szentmise után a jelenlevőket.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír