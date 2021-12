Közösségi házat áldottak meg Csíkbánkfalván

Réti Zsófia, Csíkszentgyörgy község polgármestere ünnepi beszédében rámutatott, amiatt döntöttek úgy, hogy Orbán László egykori segédlelkészről nevezik el az épületet, mert „ő volt az a tisztelendő községünkben, aki a kommunizmus után egy olyan ifjúsági mozgalmat indított el a helyi fiatalok kezdeményezésére, amely sokunk életére a mai napig hatással van. Élete és mártírhalála is bizonyította elhivatottságát a közösség, a fiatalok iránt”.

A település a közösségi házat szeretné az egyházzal közösen működtetni. Helyet kap majd benne a fiatalok ifjúsági szervezete, a szociális szolgáltatások egy része, az idősek, a sérült gyerekek és felnőttek nappali foglalkoztatója. Lehetőséget nyújt majd továbbá a kismamáknak a találkozásra, és a tánccsoportok, fúvós- és vonószenekarok is magukénak érezhetik majd.

Orbán László, akinek nevét immár a közösségi ház is viseli, 1969. május 11-én született Kolozsváron. Érettségi után a teológiára jelentkezett, de tanulmányait csak a katonaság elvégzése után kezdhette el. 1998-ban szentelték pappá. Gyimesfelsőlokon volt káplán, majd 2000 és 2002 között Csíkszentgyörgyben szolgált segédlelkészként. Nevéhez köthető a községi Gátkötők Ifjúsági Egyesület létrehozása, valamint számos ifjúsági program, többek között az Alcsíki Ifjúsági Találkozó, ahogyan a gyerektáborok, ifiórák, gitáros szentmisék is megszervezése is. 2005-ben helyezték szülővárosába, ahol a Katolikus Egyetemi Lelkészség egyetemi lelkészeként szolgált. 2008. augusztus 9-én hunyt el, amikor a Duna-deltában megmentett a vízbefulladástól egy fiatalt.

Az ünnepi beszédek között a valamikori gyermektáborok résztvevői, szervezői elevenítették fel „Laci tiszti” alakját, meséltek vele kapcsolatos emlékeikről.

A csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia segédlelkésze, a csíkbánkfalvi születésű Farkas Zsombor elmondta, amikor hivatásáról beszél, mindig megemlíti Laci tisztit, hiszen általa hallotta meg Isten hívó szavát. S kéri közbenjárását, ha kéréssel vagy hálaadással fordulna Istenhez.

Az ünnepségen felszólalt Hajdu Gábor parlamenti képviselő és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is.

Pál Vilmos Barna alcsíki főesperes, helyi plébános arra bátorította a jelenlévőket, hogy saját környezetükben ők is cselekedjenek úgy, mint Laci tiszti, „aki elébe élte az evangéliumot”. Felidézte a 120 éves épület történetét, majd köszönetet mondott a romjaiból felépült közösségi házért, hogy az újra a régi patinás szépségében állhat a közösség szolgálatába. Zárómozzanatként megáldotta a felújított épületet, az összegyűlt közösség pedig azért imádkozott, hogy a ház betöltse a neki szánt szerepét.

Aki kíváncsi volt, a megnyitó végén körbejárhatta az épületet is, amelyben régi fényképekkel, plakátokkal idézték fel Orbán László alakját. Mivel a közösségi ház megnyitóját a Fiságmenti Góbé Piac részeként tartották meg, a közösségi házat egyből használatba is vették: egyik termében kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyermekek, egy másik teremben pedig Király István kántortanító önéletrajzának könyvbemutatójába kapcsolódhattak be az érdeklődők.

Az eseményről a teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Romkat.ro



Magyar Kurír