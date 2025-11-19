Krisztus Király ünnepén gyertyás körmenetet tartanak a budai Várban

Idén van a 100. évfordulója annak, hogy XI. Piusz pápa Quas primas kezdetű enciklikájában meghirdette Krisztus Király ünnepét – kifejezésre juttatva, hogy a társadalmi és az országok közötti béke és igazságosság csak akkor állhat helyre, ha a nemzetek Krisztust ismerik el legfőbb uruknak.

„Mindaddig nem ragyoghat föl a népek közt a tartós béke biztos reménye, amíg az egyének és az államok az Üdvözítő uralmát elvetik és elutasítják.”

A pápai körlevél egyik fő üzenete, hogy

Krisztus királysága a szívekben kezdődik. A hívőknek személyesen kell visszatérniük Krisztus tanításához, hogy a társadalom is megújulhasson.

Éppen ezért Krisztus Király ünnepe arra szolgál, hogy évente emlékeztesse a hívőket Krisztus végső győzelmére, és megerősítse őket abban, hogy életük minden területén Krisztust kövessék.

Napjainkban nem nehéz az enciklika mondanivalója és a világ helyzete között összefüggést találni. Nekünk, katolikus keresztényeknek egyszerű és magától értetődő megoldást ajánl az Egyház: Krisztust, a királyt, aki nemcsak az egyének, közösségek fölötti uralmával hoz nekünk békét, hanem ha uralkodik a szívekben, akkor véget vet az országok, népek közötti háborúskodásoknak is, hiszen Jézus Krisztus hozza le az igazi békét.

Az idei körmenet a harmadik imaalkalom a békéért ezen a helyszínen, mely ezúttal is a Szent István-szobortól indul, és ugyanoda ér vissza.

A körmenet végén a két püspök megáldja a várost és az országot.

A szervező közösségek kérik, hogy mindenki hozzon magával mécsest, gyertyát, ezáltal is megjelenítve Krisztus Király fényét és győzelmét.

Forrás: Emmánuel Közösség, Szeretetláng Mozgalom

Fotó (archív): Merényi Zita

