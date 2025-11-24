Krisztus Királyt ma ismét elismeritek életetek Urának – Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben

Krisztus, a Mindenség Királya főünnepe az egyházi év utolsó vasárnapja, amikor több kispap testvér részesül az úgynevezett kisebb rendekben: lektorok, akolitusok lesznek – mondta a szentmise kezdetén a főpásztor.

A mai ünnepnek van egy másik üzenete is: Ferenc pápa rendelkezése szerint 2021-től az ifjúsági világnap, mely korábban virágvasárnapon volt, Krisztus Király vasárnapjára esik – tette hozzá Ternyák Csaba érsek. – Ez arra ösztönöz, hogy

a fiatalok tegyenek tanúságot a világban, hogy Krisztust elismerik királyuknak, akit szeretettel akarnak szolgálni.

A papnövendékekhez fordulva az egri érsek úgy fogalmazott: „Ti is fiatalok vagytok, ti is őt akarjátok szolgálni. Ma értetek imádkozunk, hogy elköteleződjetek, megerősödjetek.”

Az evangélium felolvasását követően Vízi János, az egri Érseki Papnevelő Intézet rektora név szerint szólította azokat a növendékeket, akik felolvasói, illetve akolitusi szolgálatra kérték felavatásukat az Egri Főegyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára.

Ezután Muszyński Michał Bartosz, az egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora megnevezte az avatásra készülőket.

Ternyák Csaba érsek tanításában XIV. Leó pápa ifjúsági világnapra küldött üzenetét idézte, melyben a Szentatya arra hív, hogy a Szentlélek erejével a remény zarándokaiként készüljünk arra, hogy Krisztus bátor tanúivá váljunk.

Valódi tanúságtétel, ha felismerjük és megmutatjuk Jézust, aki megment bennünket. Az evangélium soraiból megismerhetjük Jézus barátait, tanúit.

Krisztus király ünnepén arra is emlékezünk, hogy az ő trónja a kereszt, koronája tövisből van. Nem neki szolgálnak, hanem ő szolgál, s életét adja váltságul sokakért

– hangsúlyozta a főpásztor. – Krisztus királyságának ez az igazi perspektívája, és minden egyházi szolgálatnak ez az igazi tartalma.

A ministránsok, lektorok, akolitusok, diakónusok, szerzetesek, papok vagy hívek szolgálatát nem a feladatuk jellege teszi naggyá, hanem az, hogy Jézus Krisztus az, akinek szolgálnak.

„Fogadjátok be az ő szelíd uralmát, és maradjatok meg benne. Legyetek az ő barátai. A vele való egységetektől függ ugyanis majd szavaitok és tetteitek termékenysége, hatékonysága. A mai avatásoknak az az igazi jelentősége, hogy Krisztus Királyt ma ismét elismeritek életetek igazi urának.”

Ezután Ternyák Csaba érsek köszönetet mondott az avatandóknak, a szemináriumok elöljáróinak és tanárainak a papnevelés terén végzett hűséges és áldozatos szolgálatukért, és a családtagoknak, szülőknek a példaadásért, bátorításért, a kiállásért a nehéz pillanatokban.

Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben”

– e szavakkal avatta lektorrá a jelölteket a főpásztor.

Majd a következő buzdítással avatta fel az akolitusokat az érsek: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál.”

A felavatott papnövendékek lektorként a felolvasásban, akolitusként az oltár körül, szükség esetén az áldoztatásban teljesítenek szolgálatot.

Forrás: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Balogh Ferenc

Magyar Kurír