Krisztus mosolyát is meg kell lelnünk – Berecz András mesemondó előadása Debrecenben

„Mindig örül a szívem, mikor templomban kell szerepelnem. Már a középkorban az úgynevezett húsvéti vidámságokban is mesemondók szórakoztatták a népet. Sőt, Spanyolországban ők tartották a húsvéti prédikációkat is. Mindig különleges élmény tehát az Isten házában fellépnem. Van, hogy egy-egy idősebb hölgy megbotránkozik a meséimen, de akkor mindig megcirógatom a hangommal őket: igyekszem angyal lenni, de néha »bukfencezem« egyet-kettőt” – mondta a mesemondó.

Előadásának címe is utalt erre: Isten bolondja! „Ha okos ember szájába okos gondolatokat adunk, abból unalmas ember lesz. A bolond ember viszont azért értékes, mert a tréfa mázával önti le a mondandóját, ezért hallgatható. Érdekelnek ezek a bolond emberek, ezért építettem fel a témát köréjük” – magyarázta Berecz András.

Palánki Ferenc megyéspüspök is meghallgatta a Kossuth-díjas művész előadását.

„Fontos a humor, a vigasság, a jókedv, a mosoly. Az én véremben van valami, ami mindig a vidámságot keresi – tette hozzá a mesemondó. – De meg kell hallgatni másokat is, sőt Krisztus mosolyát is meg kell lelnünk, anélkül ugyanis nehéz előrébb jutni. Ha viszont megvan, vigyük el azokhoz is, akik nehezebben találják, de szükségük van rá.”

A programról szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Palánki István

Magyar Kurír