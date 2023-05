Krisztus szeret benneteket – Elsőáldozók zarándoklata Vasváron

Mintegy 1200 gyermek utazott idén a vasvári kegyhelyre, hogy hálát adjanak a már megélt vagy előttük álló nagy pillanatért. Jókedv, sok nevetés, rajzos, bábos, zenés programok várták a gyerekeket. Évek óta nagy sikerrel rendezi meg az egyházmegye a programot, köszönhetően a szervezők gondos előkészítő munkájának és az előadásokon elhangzó, lelkekig elérő gondolatoknak.

Hurgoi Sándor vállalta, hogy társaival együtt zenével, énekkel, néha kis testmozgással alapozzák meg a hangulatot. Minden évben örömmel megy a vasvári programra: „a gyerekek itt megtapasztalhatják a közösséget, ami összekovácsolja őket, és ami segít az Isten felé, mert együtt próbáljuk meg az utat megtalálni az Úrhoz. És ahogy együtt vagyunk, zenélünk, beszélgetünk megtapasztaljuk azt az örömet, amire mindannyiunknak szüksége van”.

A szentmise előtt a szombathelyi ferences plébánia elsőáldozója, Sági Réka elmondta, hogy nagyon izgatott volt az elsőáldozása előtt, nem is tudta hogyan készüljön fel megfelelően. Édesanyja azzal tudta megnyugtatni, hogy amikor Jézus a szívébe költözik, az egy örömteli ünnep lesz, ezért nincs mitől félnie. Tóth Léna, a szombathelyi ferences plébánia másik elsőáldozója is örömmel gondolt vissza az alkalomra, a Krisztussal való találkozásra és a szép ünnepre megtelt szombathelyi ferences templomra.

Krisztus szeret benneteket – mondta prédikációjában Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök. Felidézte azt az evangéliumban olvasható történetet, amikor gyerekeket akartak Jézushoz vinni az emberek, hogy áldást kérjenek rájuk, de az apostolok elzavarták őket. Jézus azonban ezt nem hagyta, mert szerette a gyerekeket.

A mai napon Jézus boldog, mert látja a lelkesedéseteket. Nagy az öröm az égben, de a mi szívünkben is – fejezte be szentbeszédét a segédpüspök, aki azt kérte a gyerekektől, hogy maradjanak olyan lelkesek, ahogy az a nap során és a szentmisén is tapasztalható volt.

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök szentbeszéde ITT meghallgatható.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye



Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír