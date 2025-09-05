Krisztus szeretetével adni és szeretni – Karitászönkéntesek napját tartották Székesfehérváron

A találkozón Spányi Antal püspök a krisztusi szeretetéről beszélt, amely által az önkéntesek fáradságot nem ismerve, szeretettel tudnak odafordulni a bajba jutott emberhez.

Spányi Antal püspök visszatekintett a 2006-os székesfehérvári egyházmegyei Szent Erzsébet-évre, amelynek egyik gyümölcse volt, hogy minden plébánián, ahol még nem működött karitászcsoport, elindult az önkéntes segítők munkája. Hosszú utat jártak be ezek a csoportok, a legtöbb helyen ma is fáradhatatlanul végzik szolgálatukat az alapítók az új tagokkal együtt, hogy a legelesettebbeket támogassák teljes önzetlenséggel, elfogadással és szeretettel.

A főpásztor arról is beszélt, a karitászmunka maga az Úr Jézus Krisztus kérése. Ha őt akarjuk követni, akkor szeretnünk kell egymást – hangsúlyozta Spányi Antal. – Ha szeretjük egymást, ennek tevékeny szeretetnek kell lennie, más szeretet nincsen. „Az érzelmeskedés ebből a szempontból nem számít. Hogyha szeretni akarok valakit, akkor krisztusi módon kell szeretni” – fogalmazott a székesfehérvári megyéspüspök, kiemelve, mennyire fontos, hogy először bennünk éljen Krisztus, mi tartozzunk Krisztushoz, és vigyük Krisztus szeretetét a szegényekhez, a rászorulókhoz.

Nem az a legfontosabb, amit adunk, amit viszünk; sokkal fontosabb az, hogy Krisztus szeretetével tegyük, hogy Krisztust vigyük, Krisztust adjuk, Krisztust mutassuk meg az embereknek. Így lesz a tevékenységünk tanúságtétel. „Hálás vagyok mindazokért a karitászmunkatársakért a Jóistennek és persze családjaiknak is, akik az időt, az erőt nem nézve végzik ezt a karitásztevékenységet, munkát, és ezzel tanúságot tesznek Krisztus szeretetéről, az Egyház erejéről, az Egyház jelenlétéről” – zárta gondolatait a főpásztor.

A találkozón Borbélyné Somogyi Szilvia, az egyházmegyei karitász igazgatóhelyettese beszélt az adományozásról, amelynek tapasztalatait műhelybeszélgetések során dolgozták fel a jelenlevők. Kifejezte: nagy örömmel fogadták körükben Spányi Antal püspököt, aki személyes tapasztalataival, a Karitász elnöksége alatt megtapasztaltakkal gazdagította a találkozót.

„Mindig nagy öröm egy ilyen karitászos nagy családba jönni” – mondta Borbélyné Somogyi Szilvia. – A tapasztalatcsere, egymás erősítése, a kreatív segítés, a rászorulók felé fordulás „mindannyiunknak nagy érték és nagy kincs. De nagy teher is tud lenni, lelki teher. Ezért azt gondolom, hogy ezen a mai találkozón nemcsak a gyakorlati tapasztalatokkal, hanem a lelki erősítéssel is megerősödve tudunk hazamenni.”

Szöveg: Berta Kata

Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír