Krisztus új utakra hív az új esztendőben – Elsőcsütörtöki közös ima Székesfehérváron

„Az új esztendőben új utakra hív bennünket Krisztus, aki előttünk jár és megáld minket. Ne csak hallgassuk őt, hanem kövessük is, hogy a tőle kapott kegyelem által képesek legyünk megújítani életünket” – buzdított a szentmise homíliájában a főpásztor; majd Keresztelő János Messiás-várásáról beszélt, aki népe minden tagját megtérésre szólította.

A Jézus korában élők nem akartak hitben megújulni, egy földi jólétet hozó Messiást vártak – mondta Spányi Antal. – Eltelt kétezer év, s ugyanezzel a problémával nézünk szembe. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ma is hív, hogy legyünk az ő követői, de ma sem akarjuk felismerni őt. A kísértő ma is elhiteti velünk a hazugságot, hogy az a jó, ha jól mennek a dolgok; semmi sem bűn; hogy törekedjünk a kényelmes életre, s még több földi javat gyűjtsünk. De Krisztus arra hív, hogy menjünk utána az élet megpróbáltatásaiban, s vegyük fel keresztünket. Ismerjük fel gyengeségeinket, s naponta küzdjünk a világ csábításai ellen.

Ne elégedjünk meg a középszerűséggel! Ne maradjunk ugyanabban a helyzetben, hanem növeljük és tápláljuk naponta a szeretet a családunk, a körülöttünk élők iránt! – buzdított a megyéspüspök. – Keressük a békességet, ami nem azt jelenti, hogy minden iránt toleránsak vagyunk, s hallgatunk, amikor szólni vagy kiáltani kellene a rossz megnyilvánulásai ellen. „A szeretet, amely nem növekszik, elhal. A hit, amely megszokássá válik, nem válik életet formáló erővé, nem emel fel, hanem kiüresedik és formálissá válik. Szavakban leszünk hívők, de a lángoló erő már hiányzik belőlünk. Pedig Jézus hív és szólít: Jöjj, és kövess engem.”

A főpásztor példaképül állította Kapisztrán Szent Jánost, aki bár latinul beszélt, szavain átsütött a hit ereje. Hatására a nép hadba vonult, megvédte Európát és a kereszténység jövőjét a török veszedelemmel szemben.

Spányi Antal püspök megemlékezett a 2019 karácsonyán Nigériában kivégzett tizenegy keresztényről is, akik ugyan tudták, hogy ha elmennek a templomba, mily veszély vár rájuk, de hitük erős volt, készek voltak meghalni Jézusért. „Példájuk nyomán növekedjünk mi is a hitben, imádkozzunk többet, olvassunk lelki olvasmányokat, amelyek igazi erőt adnak, segítenek megújulni, hogy meghalljuk és megértsük Jézus szavát: Jöjj és kövess engem” – hangsúlyozta újra a főpásztor.

A szentórában a székesfehérvári megyéspüspök azért imádkozott, hogy az ünnepnapok után az új esztendő kezdetén ne kezdjünk el ismét sodródni a világi teendők között, hanem tervezzük be az egyházi év minden ünnepét. „Adjunk hálát az elmúlt évért, azokért is amitől megóvott az Isten és azokért a kegyelmekért, amelyekkel lelki erőt kaptunk, bátorítást, biztatást. Szentlelked ereje segítsen, hogy ebben az esztendőben is megújítsuk lelkünket, és kitartó keresztény életet éljünk. Erő és remény töltse el szívünket, hogy a Lélek felemel, ha elbukunk és velünk marad, hogy Jézus kezét fogva felállhatunk, és vele biztonságban, szeretetben folytathatjuk újra utunkat.” A főpásztor megköszönte az Úrnak, hogy az új év kapujában az Örökkévalóság Urát köszönthetjük, és Máriát, az Úr szolgáló leányát, aki feltétel nélküli igenjével minden megpróbáltatáson keresztül is mélységesen hitt; aki a mi életünkre is igent mondva anyai szeretetével betakar bennünket, s közbenjár értünk imáival. Megköszönte Szent Pál hitét, aki a Jézussal való találkozás után kész volt mindent odaadni és elviselni Isten ügyéért.

A szentóra végén a papság és hívek litániát imádkoztak, kapcsolódva a Katolikus Egyház hagyományos liturgiájához.

Forrás és fotó: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye



Magyar Kurír