Krisztusban az idő barátunkká lett – Év végi hálaadás Egerben

A főpásztor homíliájában rámutatott: a ma esti szentmise elővételezi a következő nap, Szűz Mária, Isten anyja ünnepét, így egyszerre előre és hátra is tekintünk.

Az idő a teremtett világ része, s minden, amit Isten alkotott, alá van vetve az idő múlásának, s egyedül Isten áll az idő fölött. Isten mélységét az ember képtelen megragadni, az Isten az időben tárta fel számunkra életünk misztériumait. Napjaink fogyatkozásával egyre közelebb vagyunk ahhoz az órához, ahol kilépünk az időből, ezért bennünket, keresztényeket nem tölt el félelemmel az idő múlása.

A szentleckében az idők teljességéről hallhattunk, mely Krisztusban nyert értelmet. Az időt Isten megszentelte azáltal, hogy születésével magára vette halandóságunkat. Az év utolsó napján hálát adunk Istennek az elmúlt esztendőért, családunkért, közösségünkért, mindenkiért. Köszönjük, hogy megóvott bennünket, hogy nőtt a gondviselésbe vetett bizalmunk. A járvány idején még jobban érezzük, hogy nem mi vagyunk életünk urai, kiszolgáltatottak vagyunk.

A szentmisében arról is megemlékezünk, hogy három évvel ezelőtt ezen a napon költözött az örök hazába Seregély István érsek, aki húsz éven át volt az egyházmegye hűséges főpásztora. Ebből 15 éven keresztül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is volt. Nevéhez fűződik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megalapítása, s műve folytatásaként tekinthetünk az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei megalapítására. A főpásztor úgy fogalmazott: örömmel és hálával gondol arra, hogy püspökkari szolgálatában is segíthette Seregély István munkáját, Egerben pedig utóda lehet.

Szentbeszéde zárásaként Ternyák Csaba érsek elmondta: a Jézusban beteljesedett idő nem csupán az időszámítás kezdete,

Krisztusban az idő barátunkká lett.

Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, Isten anyját, segítsen bennünket, hogy oltalma alatt nyitott szívvel, félelem nélkül élhessünk!

Szerző: Bérczessy András



Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Szent István Televízió



Magyar Kurír