Krisztust hordozzuk szívünkben és lelkünkben – Veni Sancte Székesfehérváron

A szentmise elején Szalma István, a székesfehérvári Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte a főpásztort – huszonegy egyházmegyei és két szerzetesi fenntartású oktatási intézmény nevében.

Az EKIF elnöke kérte a megyéspüspököt, imádkozzon a Szentlélek segítő erejéért és Isten áldásáért, hogy kísérje egész évben a pedagógusok és a diákok munkáját.

A tanév rendje, az előírt tudásanyag, a tantárgyak témakörei, az elvégzendő feladatok és a kitűzött célok keretet adnak arra, hogy művelt, okos, felkészült diákok zárják majd az idei évet is. De fontos, hogy ne csak a tudás gyarapítása legyen előtérben, hanem a tanulók személyiségének formálása is teret kapjon a tanórákon – mondta bevezetőjében Spányi Antal püspök.

„A célunk az, hogy minél inkább a jóban gyarapodjunk, készségessé váljunk arra, hogy jó cselekedeteket hajtsunk végre. Hogy miközben növekszünk ismeretekben, Krisztust hordozzuk szívünkben és lelkünkben.

És ha ezt az ember így próbálja nézni, akkor ezt az esztendőt egyszerre nem nehéz munkának, tehernek fogja látni, hanem lehetőségnek, ami előtte áll. Lehetőségnek, hogy növekedjék emberségben, jóságban, igazságban.”

A pedagógusokhoz szólva a székesfehérvári megyéspüspök hangsúlyozta: fontos, hogy ne csak átadják, majd számon kérjék az ismereteket, hanem mutassák meg a tantárgyak mögött a szerető Istent. „Ő beleteremtette a világba a törvényszerűségeket, az igazságot, a szeretetet, a jóságot, és fontos, hogy ezekben meglássuk, felismerjük jelenlétét.

Fontos, hogy növekedjen a szívünk és a lelkünk az imádságban, a közös imádságokban, az osztály- és iskolai imádságokban. Fontos, hogy komolyan éljük meg hitünket, és legyen az életünk valóban egészen keresztény élet.

Mutassunk példát a családtagoknak, egymásnak, és ahogy Jézus tanította, legyünk valóban só, kovász és világító jel, hogy jobb legyen ez a világ. Ezért kérjük Isten Szentlelkét, aki megnyílik, megerősít, lelkesít, aki készségessé tesz bennünket arra, hogy amikor elfáradtunk, mégis új erővel, új lelkesedéssel, kegyelemben induljunk neki az újrakezdésnek.

Szívből kívánom, és ezért imádkozom is, hogy igazgatót és tanárt, diákot és családot, mindnyájunkat Isten Szentlelke segítsen. Éljünk a lehetőséggel, hogy általa növekedjünk Isten és ember előtt az Úr dicsőségére és a világ javára” – zárta beszédét Spányi Antal.

A tanévnyitó végén a főpásztor a fenntartó nevében egyéni és közösségi elismeréseket adott át a diákoknak a tavalyi kompetenciafelméréseken elért kiemelkedő eredményekért.

A szentmise után Spányi Antal püspök a templom előtt találkozott az oktatási intézmények képviselőivel, személyesen kívánva sikeres tanévet a diákoknak és a pedagógusoknak.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír